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HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Impian Bisa Lebih Hemat dengan Cashback Rp350.000

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |23:30 WIB
Liburan Impian Bisa Lebih Hemat dengan Cashback Rp350.000
Liburan Impian Bisa Lebih Hemat dengan Cashback Rp350.000. (Foto: MNC Media)
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MERENCANAKAN liburan tentu membutuhkan perhitungan budget yang matang, terutama untuk kebutuhan akomodasi dan transportasi. Banyak orang sering menunda rencana liburan akibat tingginya perkiraan biaya yang harus dikeluarkan. 

Padahal, dengan memanfaatkan promo yang tepat, Anda tetap dapat menikmati liburan yang berkesan tanpa harus menguras tabungan. Sebagai solusi, Mister Aladin memberikan kemudahan untuk Anda. 

Kini, Anda dapat mewujudkan liburan nyaman dan hemat berkat promo spesial berupa cashback Rp350.000 untuk transaksi apapun di Mister Aladin melalui pengajuan kartu kredit Visa MNC Bank. 

Pengajuan dapat dilakukan melalui https://motionbank.id/eform-pengajuankartukreditmncbank-merchant-misteraladin/. Saat pengajuan, pastikan Anda memasukkan kode referral MA350

Promo ini berlaku sampai 31 Desember 2026 sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung rencana liburan yang lebih hemat dan tepat. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman https://www.misteraladin.com/promotions/ccmncbankxma.     

Mengapa Memilih Mister Aladin?        

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