Pesona Thailand Utara: Saatnya Menjajal Keindahan Chiang Mai dan Chiang Rai

Pesona Thailand Utara: Saatnya Menjajal Keindahan Chiang Mai dan Chiang Rai. (Foto: MNC Media)

MERENCANAKAN liburan ke luar negeri kini jauh lebih praktis dan nyaman dengan mengikuti paket tur. Bersama Mister Aladin, kebutuhan perjalanan Anda akan dipersiapkan dengan baik.

Dari tiket pesawat, pemilihan akomodasi, hingga rute perjalanan yang dibuat secara rapi dan nyaman. Anda dan keluarga pun bisa langsung menikmati liburan tanpa perlu mengurus detail itinerary maupun transportasi.

Bagi Anda yang ingin merasakan suasana berbeda, kawasan utara Thailand menyimpan pesona yang tidak kalah menarik. Chiang Mai dan Chiang Rai misalnya,menawarkan udara sejuk, pegunungan asri, dan budaya serta arsitektur ikonis.

Liburan di Thailand Utara dapat diwujudkan bersama Mister Aladin lewat paket tour spesial Chiang Mai & Chiang Rai 4 Hari 3 Malam senilai Rp8.990.000 untuk periode keberangkatan Desember 2026-Juni 2027.

Agar perjalanan Anda lancar, nyaman, dan bebas repot dari awal hingga akhir, paket tur ini mencakup ragam fasilitas dari tiket pesawat pulang-pergi, hotel, transportasi, konsumsi, dan tiket masuk tempat wisata.

Harga paket tur juga sudah termasuk biaya pemandu wisata profesional, bagasi, dan asuransi perjalanan. Dengan begitu, Anda bisa mengeksplorasi keindahan tiap-tiap destinasi Thailand Utara sebagai berikut:

1.Doi Suthep

Anda bisa menaiki tangga ikonis berhiaskan ornamen naga menuju kompleks kuil suci di puncak bukit, menikmati panorama Kota Chiang Mai dari ketinggian, sekaligus melihat langsung kemegahan pagoda emas yang berkilau.

2.Long Neck Village

Anda berkesempatan mengenal lebih dekat tradisi dan keseharian suku Karen yang unik, melihat langsung keterampilan mereka menenun kain, serta berinteraksi dan mengabadikan momen budaya yang autentik.

3.Wat Rong Suea Ten

Dikenal sebagai Blue Temple, Wat Rong Suea Ten menyuguhkan perpaduan arsitektur kuil bergaya modern dengan dominasi warna biru dan aksen emas yang artistik. Di sini, Anda berkesempatan mengabadikan momen di depan sebuah patung Buddha putih besar.

4.Wat Rong Khun

Kuil ikonis berjuluk White Temple ini mengajak Anda menyusuri jembatan simbolis menuju bangunan serba putih yang dihiasi ukiran dan pecahan kaca berkilauan.

Dengan begitu, paket tur Chiang Mai & Chiang Rai 4 Hari 3 Malam ini bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Thailand yang lebih tenang, pemandangan spektakuler, dan kaya budaya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai detail perjalanan dan proses pemesanan, Anda dapat mengakses https://www.misteraladin.com/aladinxplore/product/4h3m-special-chiang-mai-and-chiang-rai-3580.

Atau, Anda bisa menghubungi layanan pelanggan di nomor 0811 956 900 dan 0811 9694 8280. Karena itu, segera wujudkan liburan berkesan bersama Mister Aladin.