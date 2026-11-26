Wujudkan Liburan Nyaman dan Terjangkau dengan Cashback Rp350.000

MENYUSUN rencana liburan tentu memerlukan pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat, khususnya untuk keperluan penginapan dan transportasi. Tak jarang rencana liburan tertunda karena tingginya estimasi biaya yang perlu disiapkan.

Padahal dengan memanfaatkan penawaran promo yang sesuai, liburan yang menyenangkan tetap dapat diwujudkan tanpa membebani kantong. Menjawab kebutuhan tersebut, Mister Aladin menghadirkan promo menarik untuk Anda.

Anda berkesempatan mendapatkan cashback senilai Rp350.000 untuk transaksi apapun di Mister Aladin dengan mengajukan kartu kredit Visa MNC Bank. Proses pengajuan dapat dilakukan melalui https://motionbank.id/eform-pengajuankartukreditmncbank-merchant-misteraladin/.

Jangan lupa mencantumkan kode referral MA350 saat pengajuan. Promo ini berlangsung hingga 31 Desember 2026, sehingga dapat menjadi pilihan tepat untuk merencanakan perjalanan Anda secara lebih efisien.

Informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut, dapat diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/ccmncbankxma.

Mengapa Memilih Mister Aladin?