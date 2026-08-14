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Rencanakan Liburan Impian Bebas Stres dengan Cashback Rp350.000

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |20:30 WIB
Rencanakan Liburan Impian Bebas Stres dengan Cashback Rp350.000
Rencanakan Liburan Impian Bebas Stres dengan Cashback Rp350.000. (Foto: MNC Media)
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MEMPERSIAPKAN liburan dari jauh hari bisa menjadi keputusan yang bijak agar seluruh rencana perjalanan dapat tersusun dengan lebih baik. Melalui persiapan yang jelas atau matang, jadwal keberangkatan hingga akomodasi dapat diatur secara rapi dan detail sesuai keinginan. 

Selain itu, perencanaan lebih awal sangat membantu dalam mengelola budget secara lebih hemat dan jelas. Dengan demikian, momen liburan dapat dinikmati sepenuhnya tanpa perlu mengkhawatirkan kendala waktu ataupun biaya, sehingga Anda benar-benar terbebas dari stres.

Nah, untuk mendukung perencanaan liburan tersebut, Anda berkesempatan memperoleh cashback Rp350.000 untuk transaksi apa pun di Mister Aladin melalui pengajuan kartu kredit Visa MNC Bank. 

Pengajuan dapat dilakukan dengan mudah melalui halaman https://motionbank.id/eform-pengajuankartukreditmncbank-merchant-misteraladin/

Saat pengajuan, pastikan Anda memasukkan kode referral MA350. Promo ini berlaku sampai 31 Desember 2026 sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan liburan yang lebih hemat dan tepat. 

Informasi lebih lanjut mengenai promo tersebut, Anda dapat mengakses halaman https://www.misteraladin.com/promotions/ccmncbankxma.     

 

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