Merencanakan Liburan Lebih Fleksibel dengan Cicilan 0%

MENJELAJAHI destinasi baru dan menciptakan momen seru bersama orang terdekat selalu menjadi pengalaman berharga. Rencana liburan yang matang akan terasa semakin mudah apabila didukung cara pembayaran yang mudah dan fleksibel.

Untuk mewujudkan liburan nyaman dan menyenangkan, kini Anda bisa menikmati promo menarik dari Mister Aladin. Menggandeng MNC Bank, Bank Mandiri, BRI, dan digibank, platform ini menghadirkan promo cicilan 0%.

Dengan memanfaatkan promo tersebut, Anda bisa melakukan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata dengan praktis dan memanfaatkan skema pembayaran yang sangat ringan.

Anda bisa mewujudkan liburan impian ke destinasi favorit menggunakan promo cicilan 0% dari Mister Aladin bersama MNC Bank, BRI, Bank Mandiri, dan digibank hingga 31 Desember 2026.

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Mengapa Memilih Mister Aladin?

Sebagai salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia, Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat/kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.



Tiap-tiap penawaran menarik yang diberikan Mister Aladin dapat menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.



Karena itu, pastikan Anda mengunduh aplikasi Mister Aladin di Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lainnya. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan terasa hematnya.**

(Siska Maria Eviline)

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