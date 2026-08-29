Liburan Kapan Saja Lebih Ringan dengan Cicilan 0%

TERKADANG, rasa penat dari rutinitas membuat kita membutuhkan liburan. Sayangnya, rencana jalan-jalan ini sering kali terpaksa ditunda karena biaya untuk liburan dirasa belum cukup. Padahal, masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah lewat kartu kredit.

Dengan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel tersebut, berbagai kebutuhan liburan dapat dipenuhi tanpa mengganggu keuangan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Mister Aladin bersama MNC Bank, Bank Mandiri, BRI, dan digibank menghadirkan promo cicilan 0%.

Dengan promo ini, Anda bisa menyicil berbagai kebutuhan liburan cukup dengan menggunakan kartu kredit dari salah satu bank tersebut untukpemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata.

Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2026, sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mewujudkan rencana liburan dengan lebih nyaman dan pastinya tanpa kerumitan. Nah, informasi lebih lanjut bisa diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/cicilanbank026.

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Sebagai salah satu Online Travel Agent (OTA), Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.



Kemudian, setiap Anda mendapatkan penawaran menarik dari Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan tersebut. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.



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(Siska Maria Eviline)

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