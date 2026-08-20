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Mengatur Jadwal Liburan Lebih Leluasa dengan Layanan Paylater

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |20:45 WIB
Mengatur Jadwal Liburan Lebih Leluasa dengan Layanan Paylater
Mengatur Jadwal Liburan Lebih Leluasa dengan Layanan Paylater. (Foto: MNC Media)
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MENGATUR jadwal liburan seharusnya menjadi proses yang menyenangkan, bukan membebani pikiran. Kini, persoalan budget liburan bisa diselesaikan dengan memanfaatkan  layanan paylater dari Kredivo. 

Kredivo dan Mister Aladin memberikan promo cashback hingga Rp50.000 dan gratis cicilan sebulan yang bisa digunakan saat memesan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata. 

Jangan sampai terlewat, karena promo paylater dari Kredivo dan Mister Aladin ini berlaku hingga 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat Anda akses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/kredivojulsep26.

​​​Mengapa Memilih Mister Aladin?        

Sebagai salah satu Online Travel Agent (OTA), Mister Aladin menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.          

Setiap penawaran menarik yang diberikan, bisa dimanfaatkan untuk menghemat biaya saat memesan kebutuhan perjalanan. Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.        

Agar tidak kelewatan promo menarik lainnya, pastikan Anda mengunduh aplikasi Mister Aladin di Play Store dan App Store. Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih teras a hematnya.** 

(Siska Maria Eviline)

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