Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ciptakan Waktu Istirahat Berkualitas: Hotel Mulai Rp100.000

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |19:28 WIB
Ciptakan Waktu Istirahat Berkualitas: Hotel Mulai Rp100.000
Kini, Anda bisa menciptakan waktu istirahat berkualitas dengan memanfaatkan promo dari Mister Aladin. (Foto: MNC Media)
A
A
A

ANDA tentu menyadari bahwa istirahat sejenak dari rutinitas harian adalah hal sangat penting. Salah satu cara terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan menikmati staycation atau menginap di hotel pilihan.

Menariknya, mewujudkan momen istirahat yang berkualitas kini jauh lebih mudah dan terjangkau. Sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir soal anggaran untuk mendapatkan kenyamanan yang maksimal.

Melalui Mister Aladin, Anda dapat merencanakan momen tersebut dengan harga mulai Rp100.000. Tersedia berbagai pilihan hotel yang bisa disesuaikan dengan tujuan Anda.

Sawana Suites Jakarta misalnya, menawarkan lokasi strategis di kawasan Benhil yang mudah dijangkau dengan berbagai tempat ikonik Ibu Kota, dari Stadion GBK hingga Plaza Senayan dan Pacific Place.

Jika Anda mencari udara yang lebih sejuk, Onih Hotel Bogor hadir memberikan kenyamanan dengan suasana Kota Hujan yang asri untuk bersantai.

Sementara itu, bagi Anda yang ingin menikmati wisata kuliner dan sejarah Kota Kembang, Raffleshom Hotel Bandung siap memberikan kemudahan istirahat dengan lokasinya yang sangat strategis di jantung kota.

Berbagai pilihan ini memberikan Anda keleluasaan penuh untuk mengatur perjalanan yang berkesan dengan anggaran yang tetap terkendali. Promo ini dapat Anda nikmati hingga 31 Oktober 2026.

Segera manfaatkan kesempatan ini untuk mewujudkan pengalaman menginap yang nyaman, efisien, dan tentunya terjangkau. Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/hematbanyak26.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/25/3238954/mister_aladin-5GOj_large.jpg
Liburan Kapan Saja Lebih Ringan dengan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/25/3237377/mister_aladin-NCFz_large.png
Mengatur Jadwal Liburan Lebih Leluasa dengan Layanan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/25/3236232/mister_aladin-KJwy_large.png
Rencanakan Liburan Impian Bebas Stres dengan Cashback Rp350.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/25/3236225/mister_aladin-bqVh_large.png
Solusi Praktis Pemesanan Tiket Pesawat untuk Mendukung Bisnis Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/25/3235357/mister_aladin-fc0Y_large.png
Liburan Mewah Tetap Hemat karena Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000 Saja ​​​​
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/25/3234639/mister_aladin-QyRP_large.jpeg
5 Cara Terbaik Menggelar Town Hall Meeting yang Berkesan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement