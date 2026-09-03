Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Impian Tanpa Beban Finansial Melalui Layanan Paylater

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |19:44 WIB
Liburan Impian Tanpa Beban Finansial Melalui Layanan Paylater
Liburan Impian Tanpa Beban Finansial Melalui Layanan Paylater. (Foto: MNC Media)
A
A
A

RENCANA liburan sering kali tertunda karena Anda harus membayar seluruh biaya tiket, hotel, dan keperluan lainnya secara langsung di awal. Padahal, pengeluaran besar dalam satu waktu bisa dibilang cukup terasa memberatkan.

Nah saat ini, kendala tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan layanan paylater. Layanan pembayaran ini memberikan keleluasaan bagi Anda untuk mengamankan berbagai kebutuhan perjalanan terlebih dahulu.

Dengan begitu, liburan impian dapat terwujud dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Berkaitan dengan layanan paylater, Mister Aladin dan Indodana menghadirkan promo voucher diskon hingga Rp100.000 dan cicilan 0%.

Promo ini dapat Anda manfaatkan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata di aplikasi maupun website Mister Aladin.

Anda dapat memanfaatkan voucher ini melalui menu "Voucher Saya" pada aplikasi Indodana. Promo yang berlaku hingga 30 September 2026 ini bisa dimanfaatkan untuk jadwal keberangkatan sesuai pilihan.

Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/totalindodana26.    

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/25/3239997/mister_aladin-qcAs_large.jpg
Ciptakan Waktu Istirahat Berkualitas: Hotel Mulai Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/25/3238954/mister_aladin-5GOj_large.jpg
Liburan Kapan Saja Lebih Ringan dengan Cicilan 0%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/25/3237377/mister_aladin-NCFz_large.png
Mengatur Jadwal Liburan Lebih Leluasa dengan Layanan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/25/3236232/mister_aladin-KJwy_large.png
Rencanakan Liburan Impian Bebas Stres dengan Cashback Rp350.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/25/3236225/mister_aladin-bqVh_large.png
Solusi Praktis Pemesanan Tiket Pesawat untuk Mendukung Bisnis Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/25/3235357/mister_aladin-fc0Y_large.png
Liburan Mewah Tetap Hemat karena Hotel Bintang 4 dan 5 Mulai Rp300.000 Saja ​​​​
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement