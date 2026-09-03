Liburan Impian Tanpa Beban Finansial Melalui Layanan Paylater

RENCANA liburan sering kali tertunda karena Anda harus membayar seluruh biaya tiket, hotel, dan keperluan lainnya secara langsung di awal. Padahal, pengeluaran besar dalam satu waktu bisa dibilang cukup terasa memberatkan.

Nah saat ini, kendala tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan layanan paylater. Layanan pembayaran ini memberikan keleluasaan bagi Anda untuk mengamankan berbagai kebutuhan perjalanan terlebih dahulu.

Dengan begitu, liburan impian dapat terwujud dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Berkaitan dengan layanan paylater, Mister Aladin dan Indodana menghadirkan promo voucher diskon hingga Rp100.000 dan cicilan 0%.

Promo ini dapat Anda manfaatkan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata di aplikasi maupun website Mister Aladin.

Anda dapat memanfaatkan voucher ini melalui menu "Voucher Saya" pada aplikasi Indodana. Promo yang berlaku hingga 30 September 2026 ini bisa dimanfaatkan untuk jadwal keberangkatan sesuai pilihan.

Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/totalindodana26.