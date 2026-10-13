Potret Rose BLACKPINK Liburan di Italia, Sewa Vila Mewah Seharga Rp2,8 Miliar

JAKARTA - Rose BLACKPINK kembali mencuri perhatian setelah membagikan potret liburannya di Italia. Bukan sekadar menikmati pemandangan indah, Rose menghabiskan waktu di sebuah vila mewah di kawasan Amalfi Coast yang harga sewanya yang fantastis.

Melalui unggahan foto di Instagram pribadinya, Rose membagikan sejumlah foto selama berada di Italia. Dalam unggahan itu, tampak pemandangan laut yang memesona, bangunan khas Italia, hingga suasana vila yang eksklusif.

Vila Mewah Rp2,8 Miliar per Minggu

Vila mewah di kawasan Amalfi Coast. (Foto: dok Instagram/roses_are_rosie)

Tempat yang menjadi sorotan adalah Torre di Civita, sebuah vila pribadi mewah yang berada di kawasan Amalfi Coast, Italia. Vila ini dikenal menawarkan suasana eksklusif dengan pemandangan alam yang indah, cocok bagi wisatawan yang menginginkan privasi selama berlibur.

Dikutip dari Kbizoom, biaya sewa vila tersebut bisa mencapai 250 juta won atau sekitar Rp2,8 miliar untuk satu minggu. Angka itu tentu bukan nominal kecil, bahkan untuk sebuah perjalanan liburan.

Torre di Civita menawarkan pengalaman menginap yang berbeda dari hotel pada umumnya. Berada di kawasan pesisir Italia yang terkenal dengan panorama lautnya, vila ini memberikan suasana privat bagi tamu yang ingin menikmati liburan jauh dari keramaian.

Kawasan Amalfi Coast sendiri dikenal dengan lanskap pantai, bangunan berwarna-warni, serta jalanan berkelok yang menghadap langsung ke Laut Mediterania. Tak heran jika wilayah ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang mencari pengalaman liburan mewah.

Vila Jadi Pilihan Akomodasi yang Private

Torre di Civita, Italia. (Foto: dok Instagram/roses_are_rosie)

Menginap di vila pribadi juga membuat tamu dapat menikmati waktu bersama orang-orang terdekat tanpa harus berbagi fasilitas dengan banyak pengunjung lain. Faktor privasi inilah yang membuat akomodasi eksklusif seperti Torre di Civita memiliki daya tarik tersendiri.