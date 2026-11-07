Gaya Elegan tapi Tak Harus Mahal ala Kate Middleton, Punya Anting Favorit Seharga Rp2,2 Juta

KATE Middleton dikenal memiliki gaya busana yang klasik dan elegan. Di balik penampilan anggunnya, Putri Wales itu beberapa kali tertangkap kamera mengenakan anting yang sama untuk melengkapi gaya busananya.

Dilansir dari Page Six, Kate telah mengenakan aksesori anting berbentuk hoop dengan hiasan batu berwarna merah muda setidaknya 10 kali. Anting itu pertama kali dipakai pada 2020. Menariknya, anting favorit Kate Middleton ini dibanderol dengan harga yang tak mahal.

1. Anting Favorit Kate Middleton

Anting tersebut merupakan Mini Pyramid Charm Hoop Earrings dari brand perhiasan asal Inggris, Missoma. Kate bahkan terlihat mengenakannya dua kali pada Oktober 2026, saat pemotretan potret resmi terbarunya dan ketika mengunjungi organisasi kesehatan mental Dose of Nature.

Anting seharga US$140 atau sekitar Rp2,2 juta tersebut terbuat dari perak sterling yang dilapisi vermeil emas 18 karat. Desainnya memiliki hiasan batu rhodochrosite berwarna merah muda dengan potongan menyerupai piramida.

Menariknya, hiasan tersebut dapat dilepas sehingga anting bisa digunakan dalam dua tampilan berbeda, yakni dengan atau tanpa ornamen batu. Selain warna merah muda, aksesori ini juga tersedia dalam variasi batu amazonite, rainbow moonstone, dan turquoise.