Kate Middleton Cerita Masa Sulit saat Pengobatan Kanker

KATE Middleton kembali tampil di hadapan publik dan melaksanakan tugasnya pertamanya mengunjungi Rumah Sakit Colchester di Essex, Inggris. Dalam kunjungannya tersebut ia menceritakan pengalaman pengobatan kanker yang menurutnya sangat sulit untuk dilalui.

Dilansir dari People, Jumat (4/7/2025), Kate Middleton dinyatakan terkena kanker pada Maret 2024 dan mengharuskannya untuk menjalani kemoterapi sampai September 2024. Hal ini membuat dia jarang terlihat di hadapan publik tahun lalu.

Setelah itu, pada Januari 2025 ia memasuki masa remisi di mana gejala kankernya sudah tidak terlihat tetapi belum bisa dinyatakan sembuh secara total. Ketika sudah membaik ia kembali melaksanakan tugasnya tetapi ketika acara Royal Ascot, sebuah acara pacuan kuda yang dilaksanakan pada Rabu,18 Juni 2025 ia tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya.

Setelah absen selama seminggu lebih, pada Rabu, 2 Juli 2025 ia sudah bisa melakukan agenda publik kembali dan menceritakan pengalaman pengobatan kankernya. Ia menyatakan bahwa untuk hidup maju dan normal setelah fase pengobatannya itu sungguh sulit.

"Anda harus menunjukkan wajah yang berani dan tabah selama menjalani pengobatan. Pengobatan selesai, lalu Anda merasa, 'Saya bisa terus maju, kembali normal,' tetapi sebenarnya, fase setelahnya benar-benar sangat sulit," ujarnya

"Anda tidak lagi berada di bawah tim klinis, tetapi Anda tidak dapat beraktivitas secara normal di rumah seperti yang mungkin pernah Anda lakukan," tambahnya.