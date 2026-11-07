Kenapa Perut Langsung Mulas Setelah Makan? Ini Penjelasan Dokter

PERNAHKAH kamu merasa ingin buang air besar (BAB) padahal baru saja selesai makan? Kondisi ini seringkali menjadi pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi.

Ternyata, ada penjelasan medis dari fenomena tersebut. Lalu, apakah rasa mulas yang muncul setelah makan itu normal?

1. Kenapa Perut Langsung Mulas Setelah Makan?

Dokter Spesialis Gizi Klinik (Sp.GK) yang juga memiliki sertifikasi AIFO-K (Ahli Ilmu Faal Olahraga Klinis), dr. S Dian Rachmawati, Sp.GK, AIFO-K dalam unggahan video di akun Instagramnya, @dr.sdianr, beri penjelasan soal kondisi tersebut. Dalam unggahan itu, ia menjelaskan bahwa ada penjelasan medis di balik fenomena BAB langsung sehabis makan.

Hal itu dinamakan dengan gastrocolic reflex. Gastrocolic Reflex merupakan respons alami lambung saat terisi makanan yang akhirnya merangsang usus besar berkontraksi dan BAB.

“Ada penjelasan medisnya lho. Baru bangettt beres makan, ehhh langsung mules mau BAB??! Ini namanya gastrocolic reflex, respons alami saat lambung terisi makanan dan merangsang usus besar berkontraksi. Jadi, bukan makanan yang baru dimakan langsung keluar, ya!” tulis dr. Dian.