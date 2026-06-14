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Apakah Nyeri Perut Bagian Kanan Bawah Tanda Usus Buntu? Ini Jawaban Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |19:34 WIB
Apakah Nyeri Perut Bagian Kanan Bawah Tanda Usus Buntu? Ini Jawaban Dokter
Apakah Nyeri Perut Bagian Kanan Bawah Tanda Usus Buntu? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Nyeri di perut kanan bawah sering kali dianggap sebagai gangguan pencernaan biasa. Padahal, keluhan tersebut bisa menjadi salah satu tanda apendisitis atau radang usus buntu yang memerlukan penanganan medis segera. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko menimbulkan komplikasi serius, termasuk pecahnya usus buntu.

Influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, dalam unggahan di akun Instagramnya menjelaskan bahwa apendisitis merupakan peradangan pada apendiks atau usus buntu, yaitu organ kecil berbentuk kantong yang menempel pada usus besar bagian kanan bawah.

“Secara medis kondisi ini disebut appendicitis, yaitu peradangan pada apendiks atau usus buntu. Jadi, kalau kalian tahu, organ ini bentuknya kecil seperti kantong. Dia menempel di usus besar bagian kanan bawah,” kata dr. Aditya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, meski ukurannya kecil, peradangan pada usus buntu tidak boleh dianggap sepele. Apendisitis termasuk salah satu penyebab paling umum nyeri perut akut yang membutuhkan tindakan operasi.

“Tapi walaupun kecil, kalau meradang ini bisa jadi kondisi darurat. Menurut berbagai penelitian dan jurnal bedah, apendisitis merupakan salah satu penyebab paling sering nyeri perut akut yang membutuhkan operasi, terutama pada usia remaja hingga dewasa muda,” jelasnya.

Gejala Usus Buntu yang Perlu Diwaspadai

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Topik Artikel :
Usus Usus Buntu Sakit Perut
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