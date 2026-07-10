Rasa Deg-degan Ternyata Bisa Bikin Perut Mules, Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA - Rasa gugup atau cemas ternyata tidak hanya membuat jantung berdebar, tetapi juga bisa memicu perut terasa mulas hingga muncul keinginan buang air besar. Menurut dokter, kondisi ini berkaitan dengan hubungan antara otak dan sistem pencernaan yang dikenal sebagai gut-brain axis.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, menjelaskan bahwa saat seseorang mengalami stres atau tekanan, otak akan mengirimkan sinyal ke saluran pencernaan. Respons tersebut membuat otot usus menegang sehingga muncul rasa mulas.

"Kalau kamu lagi deg-degan atau banyak pikiran, eh perut tiba-tiba mulas pengen ke WC. Kenapa sih deg-degan bikin mulas? Secara medis ini namanya gut-brain axis*. Pas otak lagi stres, dia otomatis ngirim sinyal panik ke usus. Otot usus jadi menegang, makanya perut melilit,"* kata dr. Cecep, dikutip Jumat (10/7/2026).

Cara Meredakan Rasa Mulas

Menurut dr. Cecep, ada teknik sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan rasa mulas saat gugup atau cemas. Caranya, letakkan dua jari di bawah pusar, lalu tekan secara perlahan sambil mengatur napas.

"Taruh dua jari pas di bawah pusar, tekan pelan aja, tarik napas lewat hidung 4 detik sampai perut mengembang, terus buang napas lewat mulut 6 detik. Ulangi 5 kali atau sampai rileks," jelasnya.

Teknik tersebut bertujuan mengaktifkan saraf vagus yang berperan mengirimkan sinyal relaksasi ke otak. Ketika otak menjadi lebih tenang, usus juga akan lebih rileks sehingga rasa mulas dapat berkurang.

"Nah, teknik tadi tujuannya buat ngaktifin saraf vagus. Saraf yang ngirim sinyal tenang ke otak. Otak tenang, usus ikut rileks, dan mulasnya mereda," tambah dr. Cecep.