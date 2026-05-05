Curi Perhatian, Kate Middleton Tiru Gaya Klasik Putri Diana 31 Tahun Lalu

KATE Middleton selama ini jadi ikon fashion dengan gaya khas yang ditiru banyak orang. Namun sesekali, ia juga ternyata mencari inspirasi gaya dari tokoh mode lainnya, salah satunya Putri Diana.

Pada Sabtu, 25 April 2026, Kate Middleton kedapatan meniru gaya klasik Putri Diana pada 31 tahun yang lalu. Gaya itu terlihat dalam acara peringatan Hari Anzac, salah satu upacara tahunan paling khidmat di London untuk menghormati anggota militer Australia dan Selandia Baru.

Dalam momen itu, Kate Middleton tampak memberikan penghormatan melalui busana kepada mendiang ibu mertuanya dengan pakaian berwarna biru tua dan putih. Penampilannya langsung jadi sorotan karena mencolok dan familiar.

Dilansir dari She Finds, Selasa (5/5/2026), Kate Middleton mengenakan gaun mantel Givenchy yang dibuat khusus oleh Sarah Burton. Penggemar mode yang jeli dengan cepat menunjukkan kemiripan dengan pakaian rancangan Catherine Walker yang dikenakan oleh Putri Diana pada 1995.

Kala itu, Putri Diana mengenakan rok biru tua dengan potongan tepat di atas lutut. Lalu, dipadukan blazer biru yang menampilkan lengan dan kerah putih yang mencolok. Ia melengkapi penampilannya dengan ikat pinggang putih tipis yang mempertegas pinggang dan topi biru putih yang serasi.

Putri Diana menyukai kombinasi warna biru tua dan putih serta hitam dan putih. Terbukti, dia telah mengenakannya beberapa kali warna tersebut dalam kesempatan.