Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Curi Perhatian, Kate Middleton Tiru Gaya Klasik Putri Diana 31 Tahun Lalu

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |19:05 WIB
Curi Perhatian, Kate Middleton Tiru Gaya Klasik Putri Diana 31 Tahun Lalu
Putri Diana dan Kate Middleton dengan gaya baju yang mirip. (Foto: Instagram/@princeandprincessofwales)
A
A
A

KATE Middleton selama ini jadi ikon fashion dengan gaya khas yang ditiru banyak orang. Namun sesekali, ia juga ternyata mencari inspirasi gaya dari tokoh mode lainnya, salah satunya Putri Diana.

Pada Sabtu, 25 April 2026, Kate Middleton kedapatan meniru gaya klasik Putri Diana pada 31 tahun yang lalu. Gaya itu terlihat dalam acara peringatan Hari Anzac, salah satu upacara tahunan paling khidmat di London untuk menghormati anggota militer Australia dan Selandia Baru.

Kate Middleton

1. Kate Middleton Tiru Gaya Klasik Putri Diana

Dalam momen itu, Kate Middleton tampak memberikan penghormatan melalui busana kepada mendiang ibu mertuanya dengan pakaian berwarna biru tua dan putih. Penampilannya langsung jadi sorotan karena mencolok dan familiar.

Dilansir dari She Finds, Selasa (5/5/2026), Kate Middleton mengenakan gaun mantel Givenchy yang dibuat khusus oleh Sarah Burton. Penggemar mode yang jeli dengan cepat menunjukkan kemiripan dengan pakaian rancangan Catherine Walker yang dikenakan oleh Putri Diana pada 1995.

Kala itu, Putri Diana mengenakan rok biru tua dengan potongan tepat di atas lutut. Lalu, dipadukan blazer biru yang menampilkan lengan dan kerah putih yang mencolok. Ia melengkapi penampilannya dengan ikat pinggang putih tipis yang mempertegas pinggang dan topi biru putih yang serasi.

Putri Diana menyukai kombinasi warna biru tua dan putih serta hitam dan putih. Terbukti, dia telah mengenakannya beberapa kali warna tersebut dalam kesempatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/612/3171965/kate-39LQ_large.jpg
Benarkah Kate Middleton Dapat Gaji dari Kerajaan Inggris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152631/kate-1Arl_large.jpg
Kate Middleton Cerita Masa Sulit saat Pengobatan Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/612/3099410/kate_middleton_dan_pesan_tersembunyi_di_balik_aksesori_natalnya-k3Gc_large.jpg
Kate Middleton dan Pesan Tersembunyi di Balik Aksesori Natalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/611/3094264/ini_kesalahan_makeup_kate_middleton_di_penampilan_perdana_usai_pemulihan-Zxmz_large.jpg
Ini Kesalahan Makeup Kate Middleton di Penampilan Perdana Usai Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/612/3049155/kate_middleton-wt3q_large.jpg
Momen Langka Kate Middleton Pakai Promise Ring saat Dukung Tim Olimpiade Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/612/3034984/kate_middleton-PvIl_large.jpg
Potret Kate Middleton Nonton Tenis, Pakai Gaun Ungu Memesona
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement