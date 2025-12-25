Kejutan Kate Middleton dan Putri Charlotte di Kebaktian Natal 2025

JAKARTA - Putri Wales, Kate Middleton, kembali menggelar kebaktian Natal tahunan bertajuk 'Together at Christmas' untuk kelima kalinya di Westminster Abbey, London, Inggris.

Dalam acara tersebut, Kate menghadirkan kejutan istimewa dengan tampil berduet piano bersama putrinya, Putri Charlotte.

Dalam kebaktian yang disiarkan di Inggris pada Malam Natal, Kate dan Charlotte memainkan lagu Holm Sound karya komposer asal Skotlandia, Erland Cooper. Penampilan piano duet ibu dan anak ini menjadi salah satu momen paling menyentuh dalam rangkaian acara.

Kejutan Kate Middleton dan Putri Charlotte di Kebaktian Natal 2025. (Foto: Andrew Parsons/Kensington Palace)

Sebelum siaran berlangsung, Pangeran dan Putri Wales sempat memberikan isyarat mengenai penampilan tersebut melalui unggahan di akun media sosial resmi mereka. Dalam video singkat itu, terlihat tangan Kate, yang dikenali dari cincin pertunangan safirnya, menyentuh tuts piano, disusul tangan lain yang diyakini milik Putri Charlotte. Unggahan tersebut diberi keterangan, “Duet spesial,” serta ajakan menyaksikan kebaktian Natal di ITV. Demikian seperti dikutip dari people, Kamis (25/12/2025).

Dalam salah satu diunggah, Kate menyampaikan pesan Natal yang sarat makna. Ia menekankan bahwa Natal pada hakikatnya berbicara tentang cinta yang hadir melalui tindakan-tindakan sederhana, seperti mendengarkan, memberi penghiburan, dan menunjukkan kepedulian.