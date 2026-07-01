Momen Kate Middleton Naik 3 Gunung Tertinggi di Inggris Raya

JAKARTA – Kate Middleton kembali menjadi sorotan setelah berhasil menaklukkan tiga gunung tertinggi di Inggris Raya dalam waktu kurang dari 24 jam. Pendakian tersebut dilakukan sebagai bagian dari National Three Peaks Challenge, salah satu tantangan pendakian paling berat di Britania Raya, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan penyintas kanker setelah menjalani pengobatan.

Dalam tantangan tersebut, Putri Wales mendaki tiga puncak tertinggi, yakni Ben Nevis di Skotlandia, Scafell Pike di Inggris, dan Snowdon di Wales, demikian dilansir dari Vogue.

Keberhasilan itu menjadikan Kate sebagai anggota keluarga Kerajaan Inggris pertama yang menyelesaikan tantangan tersebut. National Three Peaks Challenge sendiri dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi karena peserta harus mendaki ketiga gunung tersebut dalam waktu 24 jam. Secara umum, hanya sekitar 40 persen peserta yang mampu menyelesaikannya sesuai batas waktu.

Kate mengungkapkan bahwa pendakian ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar pencapaian fisik. Setelah menjalani masa remisi selama sekitar 18 bulan sejak mengumumkan diagnosis kankernya pada Maret 2024, ia ingin menunjukkan bahwa kehidupan setelah menjalani pengobatan tetap bisa dijalani dengan penuh semangat.

Selain itu, aksi tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap dampak jangka panjang penyakit serius, baik bagi pasien maupun orang-orang terdekatnya. Melalui pendakian ini, Kate juga mendukung The Royal Marsden Cancer Charity, lembaga yang berfokus pada peningkatan akses layanan perawatan kanker secara menyeluruh.

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Usai menuntaskan tantangan, Kate membagikan foto dirinya di media sosial saat berada di puncak Ben Nevis. Dalam foto tersebut, ia tampak mengenakan perlengkapan mendaki lengkap, seperti jaket antiair, ransel, topi, dan tongkat pendakian.

Dalam pernyataannya, Kate menyoroti pengalaman emosional yang dialami para pasien kanker.