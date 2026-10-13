20 Tahun Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Perjalanan Panjang Berdayakan Perempuan Tanah Air

JAKARTA – Ajang Miss Indonesia memasuki usia ke-20 pada 2026. Dua dekade perjalanan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi Founder & Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

Liliana Tanosoedibjo konsisten menjadikan ajang tersebut sebagai wadah pemberdayaan perempuan Indonesia. Liliana mengungkapkan rasa syukurnya karena Miss Indonesia bisa terus berjalan hingga penyelenggaraan ke-20.

1. Butuh Komitmen Berkelanjutan

Dalam konferensi pers 38 finalis 20th Miss Indonesia 2026 pada Selasa (13/10/2026), Liliana mengungkap perjalanan panjang ini membutuhkan komitmen yang berkelanjutan. Tujuannya agar ajang Miss Indonesia tetap bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia, khususnya dalam mengembangkan potensi perempuan.

“Iya, tentunya kita bersyukur bisa sampai ke perjalanan ke-20 tahun ini, ya. Ini adalah suatu perjalanan yang panjang tentunya, dan membutuhkan komitmen yang terus-menerus,” ujar Liliana Tanosoedibjo.

Liliana menjelaskan, sejak awal, Miss Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi untuk mencari perempuan berparas cantik. Ajang ini juga berupaya menggali kecerdasan, wawasan, serta karakter para pesertanya agar mereka bisa berkembang menjadi sosok yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar.

“Kita sebagai ajang itu, kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Khususnya untuk para perempuan, untuk menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang mana kita juga menggali potensi mereka, dan juga kecerdasan dan wawasan mereka, juga nilai-nilai karakter mereka yang harus kita kembangkan terus,” tuturnya.