Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

20 Tahun Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Perjalanan Panjang Berdayakan Perempuan Tanah Air

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |16:29 WIB
20 Tahun Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Perjalanan Panjang Berdayakan Perempuan Tanah Air
Miss Indonesia sudah memasuki 20 tahun pada 2026. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ajang Miss Indonesia memasuki usia ke-20 pada 2026. Dua dekade perjalanan ini menjadi pencapaian tersendiri bagi Founder & Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

Liliana Tanosoedibjo konsisten menjadikan ajang tersebut sebagai wadah pemberdayaan perempuan Indonesia. Liliana mengungkapkan rasa syukurnya karena Miss Indonesia bisa terus berjalan hingga penyelenggaraan ke-20.

Liliana Tanoesoedibjo hadiri acara 20 tahun Miss Indonesia

1. Butuh Komitmen Berkelanjutan

Dalam konferensi pers 38 finalis 20th Miss Indonesia 2026 pada Selasa (13/10/2026), Liliana mengungkap perjalanan panjang ini membutuhkan komitmen yang berkelanjutan. Tujuannya agar ajang Miss Indonesia tetap bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia, khususnya dalam mengembangkan potensi perempuan.

“Iya, tentunya kita bersyukur bisa sampai ke perjalanan ke-20 tahun ini, ya. Ini adalah suatu perjalanan yang panjang tentunya, dan membutuhkan komitmen yang terus-menerus,” ujar Liliana Tanosoedibjo.

Liliana menjelaskan, sejak awal, Miss Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi kompetisi untuk mencari perempuan berparas cantik. Ajang ini juga berupaya menggali kecerdasan, wawasan, serta karakter para pesertanya agar mereka bisa berkembang menjadi sosok yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar.

“Kita sebagai ajang itu, kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Khususnya untuk para perempuan, untuk menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang mana kita juga menggali potensi mereka, dan juga kecerdasan dan wawasan mereka, juga nilai-nilai karakter mereka yang harus kita kembangkan terus,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/611/3238807/miss_indonesia-VjWy_large.jpg
Habis Gelap, Terbitlah Terang: Beauty With a Purpose 2026 Bawa Cahaya dan Harapan Baru bagi Desa Letepalolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/611/3238808/beauty_with_a_purpose_program_sosial_dari_yayasan_miss_indonesia_hadirkan_proyek_kemanusiaan_di_ntt-rJY4_large.jpg
Beauty With a Purpose 2026 Hadirkan Harapan Baru bagi Desa Letepalolo, Wujudkan Akses Energi Bersih untuk Masa Depan yang Lebih Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/611/3225742/audisi_miss_indonesia_2026-F7Yx_large.jpg
Alasan Usia Peserta Miss Indonesia 2026 Kini 19-25 Tahun, Cari Kandidat Lebih Matang untuk Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/611/3225727/soehne_satya-0SFx_large.jpg
Audisi Miss Indonesia 2026: Peserta Asal Sumut Unjuk Bakat Lukis, Usung Visi Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/611/3225586/miss_indonesia-bTsk_large.jpg
Kenalkan Budaya Aceh, Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tampilkan Tari Ratoh Jaroe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/611/3225583/miss_indonesia-XFsS_large.jpg
Peserta Audisi Miss Indonesia 2026 Tak Hanya Cantik tapi Peduli Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement