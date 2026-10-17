Pesan Miss World 2026 Joheirry Mola kepada Alda Callista yang Terpilih sebagai Miss Indonesia 2026

JAKARTA – Miss World 2026, Joheirry Mola, mengucapkan selamat kepada Alda Callista yang terpilih sebagai Miss Indonesia 2026. Hal tersebut diungkapkan Joheirry dalam sesi konferensi pers usai grand final Miss Indonesia 2026 di Studio RCTI+ Jakarta, Jumat 16 Oktober 2026.

Joheirry pun memuji kecantikan dari Alda. Selain itu, Miss World 2026 tersebut memberikan pesan khusus kepada Alda untuk selalu jujur dan percaya serta menjadi diri sendiri.

“Halo Indonesia, selamat, Ratu (Alda Callista), dia sangat cantik, dia memang cantik, tetapi ingatlah siapa dirinya jadi kamu harus bekerja, bekerja, bekerja. Selalu jujur pada dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri,” kata Joheirry.

1. Alda Callista Diakui Punya Potensi

Menurut Joheirry, masyarakat telah percaya kepada dirinya selaku Miss Indonesia dan ia percaya bahwa Alda akan melakukan hal yang terbaik. Apalagi, ia menilai bahwa Alda memiliki banyak potensi yang bisa diberikan kepada dunia.

“Negaramu percaya padamu dan aku tahu kamu akan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kamu terlihat seperti gadis yang memiliki begitu banyak hal untuk diberikan kepada dunia, dan aku mendoakan yang terbaik untukmu,” ungkap Joheirry.