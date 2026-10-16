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Campur Aduk Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Audrey Bianca Tegaskan Komitmen Lanjutkan Proyek Sosial

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |17:18 WIB
Campur Aduk Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Audrey Bianca Tegaskan Komitmen Lanjutkan Proyek Sosial
Audrey Bianca. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
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JAKARTA Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca, memastikan dirinya tetap melanjutkan berbagai proyek sosial dan keberlanjutan yang telah ia buat meski telah melepas mahkota kepada Miss Indonesia 2026. Miss Indonesia 2026 akan terpilih dalam grand final yang digelar hari ini, Jumat (16/10/2026).

Audrey menegaskan, meski tugas resminya sebagai Miss Indonesia segera usai, jejak kontribusi Audrey dipastikan tidak berhenti. Saat ditanya mengenai rencananya mendatang, ia menegaskan komitmennya untuk terus mengabdi melalui aksi nyata serta menjajaki peluang di dunia hiburan.

"Tentu saja setelah melepas jabatan, aku ingin melanjutkan semua proyek sosialku, baik itu keberlanjutan, infrastruktur, dan juga pendidikan, serta bekerja di bidang pemodelan atau hiburan," ungkap Audrey saat ditemui di Studio RCTI+ jelang acara Grand Final Miss Indonesia 2026.

Audrey Bianca Siap Lepas Mahkota Miss Indonesia, Ungkap Rasa Haru

1. Merasa Campur Aduk

Di sisi lain, Audrey juga mengaku diselimuti berbagai rasa yang bercampur aduk jelang lepas mahkota Miss Indonesia. Dia merasa bahagia, sedih, hingga haru yang mendalam.

"Hari ini saya merasa sangat bersyukur dan lumayan sedih karena hari ini adalah hari terakhir saya sebagai Miss Indonesia, saya akan melepaskan jabatan saya. Sungguh perasaan saya sangat campur aduk. Jadi ada sedih, ada senang, ada terharu,” ungkap Audrey.

 

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