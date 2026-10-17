Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Resmi Jadi Miss Indonesia 2026, Alda Callista Ungkap Rasa Syukur

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |10:05 WIB
Resmi Jadi Miss Indonesia 2026, Alda Callista Ungkap Rasa Syukur
Alda Callista terpilih menjadi Miss Indonesia 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perasaan senang, haru sekaligus syukur tak bisa dibendung oleh Alda Callista saat dirinya resmi dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026. Ia berhasil menyabet gelar Miss Indonesia setelah melalui babak penyisihan, menembus jajaran 15 besar, hingga akhirnya memukau para juri pada babak 5 besar, dan memantapkan posisinya sebagai Miss Indonesia 2026.

Miss perwakilan Papua Tengah itu mengaku sangat senang dan mengungkap syukur kepada Tuhan atas capaian yang telah diraihnya. Tak lupa, ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman, bahkan seluruh pageant lovers dan pendukungnya dalam proses menjadi Miss Indonesia 2026.

“Saya cukup senang, bersyukur, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk terutama keluarga saya, teman-teman saya, untuk pageant lovers juga terutama, dan juga yayasan yang selalu membantu saya selama karantina sampai detik ini. Juga untuk teman-teman Star Media Nusantara,” ungkap Alda saat diwawancarai usai Grand Final Miss Indonesia 2026 di Studio RCTI+ Jakarta, Jumat 16 Oktober 2026.

Alda Callista

1. Perjalanan di Miss Indonesia 2026 Tidak Mudah

Alda Callista pun mengaku perjalanan dirinya menjadi Miss Indonesia 2026 ini bukan satu hal yang mudah. Namun, kegigihan, keyakinan, serta doa-doa terus ia panjatkan hingga akhirnya meraih gelar tersebut.

“Perjalanan ini cukup panjang dan menurut saya cukup sulit, namun saya yakin, saya terus berdoa, saya berusaha, dan akhirnya saya bisa sampai di titik yang saat ini,” ucap Alda Callista.

Ditanya soal berbagai dukungan yang diberikan kepadanya dari berbagai pihak tak menjadi sebuah tekanan atau tuntutan kemenangan baginya. Menurut Alda, hal itu merupakan tanggung jawab yang disematkan kepada dirinya agar terus bersemangat dan memberikan hasil yang terbaik.

“Itu bukan pressure, ini lebih ke tanggung jawab karena menurut saya jika orang percaya saya bisa, maka saya harus bisa melakukan yang lebih baik lagi,” ungkap Alda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/611/3248380/alda_callista-rDlG_large.jpg
Selamat! Alda Callista Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/611/3248351/audrey_bianca-inkW_large.jpg
Campur Aduk Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Audrey Bianca Tegaskan Komitmen Lanjutkan Proyek Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/611/3248349/miss_indonesia_2026-IGRM_large.jpg
Daftar Top 15 Miss Indonesia 2026: 7 Finalis Melaju Lewat Jalur Fast Track
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/611/3248115/miss_world_2026_joheirry_mola_bersama_liliana_tanoesoedibjo_dan_miss_indonesia_2025_audrey_bianca-aNLk_large.jpg
Jelang Grand Final Miss Indonesia 2026, Liliana Tanoesoedibjo hingga Miss World Beri Pesan Khusus kepada 38 Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/611/3247652/miss_indonesia_sudah_memasuki_20_tahun_pada_2026-Yjz5_large.jpg
Harapan Kanti Mirdiati, Miss Indonesia 2026 Bisa Harumkan Nama Bangsa di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/611/3247619/miss_indonesia_sudah_memasuki_20_tahun_pada_2026-onIV_large.jpg
20 Tahun Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Perjalanan Panjang Berdayakan Perempuan Tanah Air
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement