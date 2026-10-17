Resmi Jadi Miss Indonesia 2026, Alda Callista Ungkap Rasa Syukur

JAKARTA – Perasaan senang, haru sekaligus syukur tak bisa dibendung oleh Alda Callista saat dirinya resmi dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026. Ia berhasil menyabet gelar Miss Indonesia setelah melalui babak penyisihan, menembus jajaran 15 besar, hingga akhirnya memukau para juri pada babak 5 besar, dan memantapkan posisinya sebagai Miss Indonesia 2026.

Miss perwakilan Papua Tengah itu mengaku sangat senang dan mengungkap syukur kepada Tuhan atas capaian yang telah diraihnya. Tak lupa, ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman, bahkan seluruh pageant lovers dan pendukungnya dalam proses menjadi Miss Indonesia 2026.

“Saya cukup senang, bersyukur, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk terutama keluarga saya, teman-teman saya, untuk pageant lovers juga terutama, dan juga yayasan yang selalu membantu saya selama karantina sampai detik ini. Juga untuk teman-teman Star Media Nusantara,” ungkap Alda saat diwawancarai usai Grand Final Miss Indonesia 2026 di Studio RCTI+ Jakarta, Jumat 16 Oktober 2026.

1. Perjalanan di Miss Indonesia 2026 Tidak Mudah

Alda Callista pun mengaku perjalanan dirinya menjadi Miss Indonesia 2026 ini bukan satu hal yang mudah. Namun, kegigihan, keyakinan, serta doa-doa terus ia panjatkan hingga akhirnya meraih gelar tersebut.

“Perjalanan ini cukup panjang dan menurut saya cukup sulit, namun saya yakin, saya terus berdoa, saya berusaha, dan akhirnya saya bisa sampai di titik yang saat ini,” ucap Alda Callista.

Ditanya soal berbagai dukungan yang diberikan kepadanya dari berbagai pihak tak menjadi sebuah tekanan atau tuntutan kemenangan baginya. Menurut Alda, hal itu merupakan tanggung jawab yang disematkan kepada dirinya agar terus bersemangat dan memberikan hasil yang terbaik.

“Itu bukan pressure, ini lebih ke tanggung jawab karena menurut saya jika orang percaya saya bisa, maka saya harus bisa melakukan yang lebih baik lagi,” ungkap Alda.