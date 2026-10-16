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Ini Daftar Top 5 Finalis Miss Indonesia 2026, Siapa yang Bakal Jadi Juaranya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |18:06 WIB
Ini Daftar Top 5 Finalis Miss Indonesia 2026, Siapa yang Bakal Jadi Juaranya?
Finalis Miss Indonesia 2026. (Foto: dok Isra Triansyah/iMG)
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JAKARTA - Ajang Miss Indonesia 2026 telah masuk Grand Final dan persaingan kian memanas pada Jumat (16/10/2026). Setelah Top 15 sudah ditetapkan, kini perhelatan sukses menemukan lima finalis yang bakal melaju ke babak berikutnya.

Pengumuman Top 5 merupakan momen penting dalam malam puncak edisi ke-20 Miss Indonesia. Para finalis yang lolos harus menampilkan kemampuan terbaiknya hingga dewan juri menentukan siapa yang layak dinobatkan sebagai Miss Indonesia.

Acara yang dipandu oleh Amanda Zevannya dan Robby Purba ini telah menemukan lima finalis yang bakal melaju ke babak berikutnya. Lolosnya para finalis ke top 5 tentunya hasil dari penilaian para dewan juri yang terdiri atas tokoh-tokoh terkemuka dan pakar berbagai bidang.

Top 5 Finalis yang Bakal Dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026

Siapa Top 5 Miss Indonesia 2026? Berikut daftarnya:

  1. Miss Kalimantan Barat - Thalia Lavender
  2. Miss Bengkulu - Dian Kharisma 
  3. Miss Sulawesi Utara -Yvette Rondonuwu 
  4. Miss Bali - Ni Made Padmawardhani Rakheswari 
  5. Miss Papua Tengah - Alda Callista

Masuknya lima finalis ke babak Top 5 membuat persaingan semakin panas. Kini masing-masing peserta punya kesempatan untuk menunjukkan karakter, kecerdasan, kemampuan komunikasi, serta kepedulian sosial yang menjadi bagian dari penilaian dalam ajang Miss Indonesia. 

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