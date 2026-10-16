Selamat! Alda Callista Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2026

JAKARTA – Alda Callista sukses terpilih menjadi Miss Indonesia 2026. Wakil Papua Tengah itu berhasil melewati Top 15 dan melaju ke Top 5 di perhelatan Miss Indonesia 2026.

Pada malam penobatan Miss Indonesia 2026 yang digelar di Studio RCTI+, Jakarta, Jumat (16/10/2026), Alda Callista berhasil tampil memukau. Dia memberikan jawaban kepada para juri, di antaranya ada Liliana Tanoesoedibjo, Angela Tanoesoedibjo, Ferry Salim, hingga Maria Harfanti.

Posisi runner-up 1 Miss Indonesia 2026 sendiri menjadi milik Miss Sulawesi Utara, Yvette Rondonuwu. Kemudian, runner-up 2 diisi oleh Miss Kalimantan Barat, Thalia Lavender.

Posisi keempat dan kelima menjadi milik Miss Bengkulu dan Bali. Ada Dian Kharisma di posisi keempat dan Ni Made Padmawardhani Rakheswari di posisi kelima.