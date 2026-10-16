Daftar Top 15 Miss Indonesia 2026: 7 Finalis Melaju Lewat Jalur Fast Track

JAKARTA – Daftar top 15 Miss Indonesia 2026 resmi diumumkan dalam rangkaian Grand Final Miss Indonesia 2026 pada Jumat (16/10/2026) sore WIB. Dari 15 finalis tersebut, 7 finalis di antaranya melaju ke top 15 lewat jalur fast track.

Para finalis yang lolos ke tahap selanjutnya ini setelah melewati berbagai tahapan penilaian. Tujuh peserta mendapatkan tempat melalui jalur fast track atau kategori penilaian khusus. Sementara itu, delapan finalis lainnya terpilih berdasarkan keputusan dewan juri.

1. Daftar 7 Finalis Top 15 Miss Indonesia 2026 Jalur Fast Track

Jalur fast track menjadi salah satu kesempatan bagi peserta untuk mengamankan posisi di top 15 berdasarkan pencapaian dalam kategori tertentu. Setiap kategori menilai kemampuan yang berbeda.

Ada jalur fast track model, fast track talent show, fast track head to headh challenge, fast track sport competition, fast track art and photographu, fast track multimedia, hingga fast track beauty with a purpose. Lantas, siapa saja yang lolos?

Berikut Daftar 7 Finalis Top 15 Miss Indonesia 2026 Jalur Fast Track:

1. Miss Kalimantan Barat (Thalia Lavender) – Fast Track Model

2. Miss Sumatera Barat (Nadira Natania) – Fast Track Talent Show

3. Miss Bali (Ni Made Padmawardhani Rakheswari) – Fast Track Head to Head Challenge

4. Miss Lampung (Raihanna Bonawijaya) – Fast Track Sport Competition

5. Miss Bengkulu (Dian Kharisma) – Fast Track Art and Photography

6. Miss Sulawesi Utara (Yvette Rondonuwu) – Fast Track Multimedia

7. Miss Aceh (Sagita Bunga Damayanti) – Fast Track Beauty with a Purpose

2. Daftar 8 Finalis Top 15 Pilihan Juri

Selain tujuh peserta yang lolos melalui jalur fast track, ada juga delapan finalis lainnya yang berhasil melaju ke top 15. Mereka lolos berkat penilaian dewan juri.

Berikut daftar delapan finalis pilihan juri yang melengkapi Top 15 Miss Indonesia 2026:

1. Miss DI Yogyakarta (Salma Elcanza)

2. Miss Jawa Barat (Sabrina Anata)

3. Miss Papua Selatan (Christiania Angelica)

4. Miss Sumatera Utara (Jemimma Sitorus)

5. Miss Bangka Belitung (Tania Tifani)

6. Miss Kalimantan Utara (Soehne Satya)

7. Miss Papua Tengah (Alda Callista)

8. Miss DKI Jakarta (Adela Gabriela)

Keberhasilan kedelapan finalis tersebut menunjukkan bahwa penilaian dewan juri menjadi bagian penting dalam menentukan peserta yang berhak melanjutkan kompetisi. Dengan demikian, Top 15 Miss Indonesia 2026 terdiri atas tujuh finalis dari jalur fast track dan delapan finalis pilihan juri.