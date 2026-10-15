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Jelang Grand Final Miss Indonesia 2026, Liliana Tanoesoedibjo hingga Miss World Beri Pesan Khusus kepada 38 Finalis

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |17:05 WIB
Jelang Grand Final Miss Indonesia 2026, Liliana Tanoesoedibjo hingga Miss World Beri Pesan Khusus kepada 38 Finalis
Miss World 2026 Joheirry Mola, bersama Liliana Tanoesoedibjo, dan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
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JAKARTA — Ketegangan sekaligus antusiasme kian terasa menjelang malam grand final Miss Indonesia 2026 yang akan digelar Jumat, 16 Oktober 2026. Sebanyak 38 finalis dari berbagai provinsi di Tanah Air bersiap memberikan penampilan terbaik untuk meraih mahkota Miss Indonesia.

Menjelang momen krusial tersebut, deretan figur penting di panggung kecantikan memberikan suntikan semangat serta pesan mendalam bagi para kontestan. Salah satunya adalah Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo.

Miss World 2026 Joheirry Mola bersama Liliana Tanoesoedibjo dan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca

1. Pesan Khusus dari Liliana Tanoesoedibjo

Liliana Tanoesoedibjo menekankan pentingnya menjaga kesungguhan hati dan menjadi diri sendiri. Perhelatan yang menandai edisi ke-20 Miss Indonesia ini diharapkan lahir dari ketulusan para finalis.

“Untuk pesan-pesannya, khususnya untuk adik-adik para finalis Miss Indonesia 2026, Miss Indonesia yang ke-20. Terus belajar, terus tekun, dan be yourself, lakukan yang terbaik pada saat nanti grand final, lakukan yang terbaik, jaga kesehatan, dan terus selalu mau belajar dan melakukan yang terbaik dari hati. Biasanya dari hati itu yang akan terpancar sesuatu yang pasti baik,” kata Liliana saat ditemui dalam acara Press Conference Welcoming Miss World 2026 di MNC Studio Tower 1, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

2. Suntikan Semangat dari Miss World Joheirry Mola

Senada, Miss World 2026, Joheirry Mola, memberikan pesan agar para finalis tidak hanya terfokus pada mahkota semata. Ke-38 finalis juga perlu merayakan setiap proses pendewasaan selama berkompetisi termasuk berusaha menjadi diri sendiri.

“Saya ingin menyampaikan agar setiap kontestan menikmati perjalanannya. Setiap kali kita mengikuti kontes kecantikan, kita semua tentu menginginkan mahkota tersebut, tetapi kita sering melupakan hal yang sangat penting, yaitu menikmati perjalanannya karena Anda berkembang dalam proses tersebut,” ujar Joheirry Mola.

“Wanita yang datang di hari pertama tidak akan sama dengan wanita yang melangkah meninggalkan panggung. Jadi, jadilah diri sendiri,” lanjutnya.

“Pancarkan cahayamu sendiri dan biarkan orang-orang melihat hatimu. Perasaan jujurmu tentang apa yang kamu rasakan, hal-hal baik yang kamu lakukan yang memotivasimu untuk berada di sana. Tujuanmu harus selalu lebih besar dari dirimu sendiri,” tambah dia.

 

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