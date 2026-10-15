Datang ke Indonesia, Miss World Joheirry Mola Beri Dukungan ke 38 Finalis Miss Indonesia 2026

JAKARTA – Miss World 2026, Joheirry Mola bakal hadir dan memberikan dukungan kepada 38 finalis Miss Indonesia 2026 yang akan tampil di malam grand final. Acara itu akan berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo dalam paparannya pada Press Conference Welcoming Miss World 2026 di MNC Studios Tower 1 Jakarta, Kamis (15/10/2026).

1. Kehadiran Spesial Joheirry Mola

Liliana mengatakan, kehadiran Joheirry Mola itu akan menjadi satu hal yang sangat spesial dalam gelaran Miss Indonesia ke-20 tahun ini. Apalagi, ia bisa hadir di tengah agenda dan jadwalnya yang padat selama kunjungan ke Indonesia.

“Kita tahu bahwa kedatangan Miss World kali ini untuk memberikan dukungan perayaan Miss Indonesia yang ke-20. Jadi, penyelenggaraan yang ke-20 ini sangat spesial dan kita bersyukur bahwa Miss World sendiri bisa hadir di tengah-tengah kita,” kata Liliana.

Tak sekadar memeriahkan, kehadiran Miss World di Miss Indonesia ke-20 nanti juga sebagai langkah mempererat hubungan antara Miss World Organization dan Organisasi Miss Indonesia.

2. Pesan Miss World Joheirry Mola

Ditemui usai konferensi pers, Miss World Joheirry Mola menegaskan bahwa Miss Indonesia bukan hanya kompetisi kecantikan. Ajang ini juga bentuk komitmen untuk memberdayakan perempuan Indonesia.

“Perempuan itu harus menjadi pribadi yang tangguh tentunya, dan juga menjadi pribadi yang berkarakter serta berintegritas yang memberikan banyak kontribusi positif pada society,” ucap Miss World, Joheirry Mola.

Miss World Joheirry Mola juga memberikan pesan bagi para finalis Miss Indonesia yang akan tampil. Dia mengingatkan para finalis untuk menikmati perjalanan dan berkembang dalam proses kompetisi serta bisa menjadi diri sendiri.

“Saya ingin menyampaikan agar setiap kontestan menikmati perjalanannya. Setiap kali kita mengikuti kontes kecantikan, kita semua tentu menginginkan mahkota tersebut, tetapi kita sering melupakan hal yang sangat penting, yaitu menikmati perjalanannya karena kamu berkembang dalam proses tersebut. Wanita yang datang di hari pertama tidak akan sama dengan wanita yang melangkah meninggalkan panggung. Jadi, jadilah diri sendiri,” ucap Miss World Joheirry Mola.