Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Datang ke Indonesia, Miss World Joheirry Mola Beri Dukungan ke 38 Finalis Miss Indonesia 2026

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |16:31 WIB
Datang ke Indonesia, Miss World Joheirry Mola Beri Dukungan ke 38 Finalis Miss Indonesia 2026
Miss World 2026, Joheirry Mola. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Miss World 2026, Joheirry Mola bakal hadir dan memberikan dukungan kepada 38 finalis Miss Indonesia 2026 yang akan tampil di malam grand final. Acara itu akan berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo dalam paparannya pada Press Conference Welcoming Miss World 2026 di MNC Studios Tower 1 Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Miss World 2026 Joheirry Mola

1. Kehadiran Spesial Joheirry Mola

Liliana mengatakan, kehadiran Joheirry Mola itu akan menjadi satu hal yang sangat spesial dalam gelaran Miss Indonesia ke-20 tahun ini. Apalagi, ia bisa hadir di tengah agenda dan jadwalnya yang padat selama kunjungan ke Indonesia.

“Kita tahu bahwa kedatangan Miss World kali ini untuk memberikan dukungan perayaan Miss Indonesia yang ke-20. Jadi, penyelenggaraan yang ke-20 ini sangat spesial dan kita bersyukur bahwa Miss World sendiri bisa hadir di tengah-tengah kita,” kata Liliana.

Tak sekadar memeriahkan, kehadiran Miss World di Miss Indonesia ke-20 nanti juga sebagai langkah mempererat hubungan antara Miss World Organization dan Organisasi Miss Indonesia.

2. Pesan Miss World Joheirry Mola

Ditemui usai konferensi pers, Miss World Joheirry Mola menegaskan bahwa Miss Indonesia bukan hanya kompetisi kecantikan. Ajang ini juga bentuk komitmen untuk memberdayakan perempuan Indonesia.

“Perempuan itu harus menjadi pribadi yang tangguh tentunya, dan juga menjadi pribadi yang berkarakter serta berintegritas yang memberikan banyak kontribusi positif pada society,” ucap Miss World, Joheirry Mola.

Miss World Joheirry Mola juga memberikan pesan bagi para finalis Miss Indonesia yang akan tampil. Dia mengingatkan para finalis untuk menikmati perjalanan dan berkembang dalam proses kompetisi serta bisa menjadi diri sendiri.

“Saya ingin menyampaikan agar setiap kontestan menikmati perjalanannya. Setiap kali kita mengikuti kontes kecantikan, kita semua tentu menginginkan mahkota tersebut, tetapi kita sering melupakan hal yang sangat penting, yaitu menikmati perjalanannya karena kamu berkembang dalam proses tersebut. Wanita yang datang di hari pertama tidak akan sama dengan wanita yang melangkah meninggalkan panggung. Jadi, jadilah diri sendiri,” ucap Miss World Joheirry Mola.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/611/3247867/miss_world_2026_joheirry_mola-02Io_large.jpg
Tiba di Indonesia, Miss World 2026 Joheirry Mola Beri Pesan Menyentuh untuk Finalis Miss Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/194/3241229/alina_akselrad-MlPw_large.jpg
Gaun Unik Alina Akselrad di Miss World 2026, Mahakarya Fashion yang Abadikan Perjalanan Karier Lionel Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/611/3241076/audrey-YgVX_large.jpg
Audrey Bianca Bikin Kuda Lumping Jadi Sorotan di Miss World 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/611/3241068/audrey-ndrq_large.jpg
Audrey Bianca Bawa Pulang Pengalaman Tak Terlupakan dari Ajang Miss World 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/611/3239914/audrey-QCV8_large.jpg
Audrey Bianca Raih Posisi Pertama Asia & Oceania di Multimedia Award Miss World
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/611/3239561/miss_world-E4Ph_large.jpg
Indonesia Siap Mengukir Prestasi di Panggung Dunia, Audrey Bianca Bawa Nama Indonesia di Miss World 75th Anniversary Edition
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement