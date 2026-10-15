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Miss World Joheirry Mola Kunjungi Star Media Nusantara dan MNC Animation, Antusias Bertemu Karakter KIKO

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |18:05 WIB
Miss World Joheirry Mola Kunjungi Star Media Nusantara dan MNC Animation, Antusias Bertemu Karakter KIKO
Miss World 2026, Joheirry Mola, Kunjungi Star Media Nusantara dan MNC Animation. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
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JAKARTA — Di sela-sela padatnya agenda kunjungan ke Indonesia, Miss World 2026, Joheirry Mola, menyempatkan diri menyambangi kantor Star Media Nusantara (SMN) dan MNC Animation di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Kunjungan berkesan ini berlangsung usai dirinya menghadiri Press Conference Welcoming Miss World 2026.

Kunjungan dimulai sekitar pukul 13.20 WIB, Miss World tampil memukau dengan senyum hangatnya. Ia didampingi langsung oleh Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo, serta Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca.

Miss World 2026 Joheirry Mola

1. Kunjungi Star Media Nusantara dan MNC Animation

Destinasi pertama yang disambangi adalah kantor Star Media Nusantara. Di tempat manajemen talenta ini, Joheirry tampak antusias menyusuri deretan galeri foto para juara ajang pencarian bakat populer Indonesia, mulai dari MasterChef Indonesia hingga Indonesian Idol. Suasana akrab makin terasa saat ketiganya mengabadikan momen bersama di area galeri tersebut.

Perjalanan berlanjut menuju studio MNC Animation, wadah kreatif tempat bermacam karakter animasi kebanggaan Tanah Air dilahirkan. Di sini, Joheirry diajak mengintip langsung ruang kerja para animator, tapi juga melihat dari dekat proses panjang pembuatan cerita dan visual animasi buatan MNC Animation.

 

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