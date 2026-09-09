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Audrey Bianca Bikin Kuda Lumping Jadi Sorotan di Miss World 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |16:27 WIB
Audrey Bianca Bikin Kuda Lumping Jadi Sorotan di Miss World 2026
Audrey Bianca Bikin Kuda Lumping Jadi Sorotan di Miss World 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA — Tari Kuda Lumping menjadi salah satu budaya Indonesia yang berhasil mencuri perhatian dalam ajang Miss World 2026 di Vietnam. Dibawakan oleh Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca, tarian tradisional tersebut justru menjadi momen yang paling diingat oleh sejumlah kontestan dan panitia selama rangkaian kompetisi berlangsung.

Sepulang dari Vietnam, Audrey membagikan pengalamannya selama mengikuti berbagai agenda Miss World 2026. Ia mengungkapkan, kesempatan memperkenalkan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui penampilan, tetapi juga lewat pakaian, makanan, hingga sikap dalam keseharian.

Kuda Lumping di Miss World

Salah satu momen yang paling berkesan baginya adalah saat tampil dalam agenda Dances of the World dengan membawakan tari Kuda Lumping.

Menurut Audrey, setiap tahun Miss Indonesia memang mempersiapkan tarian tradisional yang akan ditampilkan dalam ajang Miss World. Untuk penampilan kali ini, Kuda Lumping telah dipersiapkan selama kurang lebih satu tahun.

Ia bersyukur karena pada tahun keikutsertaannya, agenda Dances of the World mendapatkan waktu khusus sehingga para peserta dapat lebih leluasa memperkenalkan budaya dari negara masing-masing.

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