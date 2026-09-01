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Indonesia Siap Mengukir Prestasi di Panggung Dunia, Audrey Bianca Bawa Nama Indonesia di Miss World 75th Anniversary Edition

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |19:33 WIB
Indonesia Siap Mengukir Prestasi di Panggung Dunia, Audrey Bianca Bawa Nama Indonesia di Miss World 75th Anniversary Edition
Indonesia Siap Mengukir Prestasi di Panggung Dunia, Audrey Bianca Bawa Nama Indonesia di Miss World 75th Anniversary Edition (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indonesia kembali bersiap menunjukkan prestasi terbaiknya di panggung kecantikan dunia. Miss World menghadirkan momen istimewa dalam perayaan Miss World 75th Anniversary Edition, Indonesia akan diwakili oleh Audrey Bianca, Miss Indonesia 2025, yang siap membawa nama Tanah Air dalam ajang bergengsi tersebut.

Dengan membawa semangat dan harapan masyarakat Indonesia, Audrey Bianca akan memberikan penampilan terbaiknya di berbagai rangkaian kompetisi Miss World. Bukan hanya mengandalkan kecantikan, Audrey juga membawa kecerdasan, kepribadian, kepedulian sosial, serta semangat untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia.

Misi Sosial Audrey

Tahun ini, Audrey mengusung misi sosial melalui program Beauty With A Purpose, salah satu aspek penting dalam penilaian Miss World. Melalui program tersebut, Audrey menginisiasi pembangunan listrik tenaga surya bagi masyarakat di Sumba Barat Daya yang membutuhkan akses energi. Inisiatif ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat nyata sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Selain Beauty With A Purpose, Audrey juga mengikuti sejumlah kategori fast track selama masa karantina, di antaranya Talent, Head to Head Challenge, Sports, Top Model, dan Multimedia. Berbagai kategori tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan para peserta untuk mendapatkan posisi terbaik dan membuka peluang menuju mahkota Miss World.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ajang Miss World tahun ini juga menghadirkan kategori People’s Choice Awards. Finalis yang berhasil lolos melalui kategori tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk melaju ke jajaran Top 40.

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