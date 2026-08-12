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Audrey Bianca Tampil Memukau Dalam Welcoming Dinner Miss World 2025

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |15:03 WIB
Audrey Bianca Tampil Memukau Dalam Welcoming Dinner Miss World 2025
Audrey Bianca Tampil Memukau Dalam Welcoming Dinner Miss World 2025 (Foto: Okezone)
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JAKARTA  - Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca kembali mencuri perhatian dalam rangkaian ajang 75th Miss World yang berlangsung di Vietnam. Mengikuti kegiatan Welcoming Dinner, Audrey tampil anggun dalam balutan dress bernuansa maroon karya desainer Rosi Chan.

Penampilan tersebut menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian sejak rangkaian awal kompetisi Miss World 2026. Dress dengan warna maroon memberikan kesan elegan sekaligus berkelas, membuat penampilan Audrey semakin menonjol di tengah para delegasi dari berbagai negara.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @deybianca, Audrey membagikan sejumlah potret penampilannya dalam acara Welcoming Dinner ini memperlihatkan sisi elegan Audrey sebagai representasi Indonesia di panggung internasional.

Pilihan busana karya Rosi Chan tersebut juga mendapat sambutan positif dari para pengikut Audrey. Sejumlah netizen dan pageant lovers memberikan pujian terhadap penampilan Audrey yang dinilai semakin menunjukkan aura seorang beauty queen.

Kehadiran Audrey di Welcoming Dinner menjadi salah satu langkah awalnya dalam menjalani rangkaian panjang 75th Miss World di Vietnam. Dengan penampilan yang elegan serta kepercayaan diri yang ditunjukkan, Audrey Bianca sukses membawa pesona Indonesia ke hadapan publik internasional.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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