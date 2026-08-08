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Pesan Menyentuh sang Ibunda kepada Audrey Bianca Jelang Wakili Indonesia di Miss World 2026

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |12:05 WIB
Pesan Menyentuh sang Ibunda kepada Audrey Bianca Jelang Wakili Indonesia di Miss World 2026
Audrey Bianca bertolak ke Vietnam jelang tampil di Miss World 2026. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA – Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca, bakal berjuang mewakili Indonesia dalam ajang kecantikan internasional Miss World 2026. Ajang itu akan digelar di Vietnam pada 8 Agustus hingga 5 September 2026.

Jelang mengikuti Miss World 2026, Audrey Bianca dapat pesan hangat nan menyentuh dari sang ibunda. Mama dari Audrey Bianca berpesan Audrey Bianca bisa menunjukkan penampilan terbaiknya.

Mama Audrey Bianca

1. Pesan Hangat sang Ibunda

Perjuangan Audrey Bianca dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk keluarga. Salah satu yang paling spesial dan emosional adalah dari sang ibunda.

Ibunda Audrey, Kristina Dartiani, mengungkapkan bahwa ia menyaksikan secara langsung bagaimana perjuangan Audrey dalam melakukan berbagai persiapan menjelang Miss World. Maka dari itu, ia sangat mengharapkan sang anak mendapat hasil yang terbaik dari kompetisi yang diikuti.

“Kalau saya sebagai ibunya melihat perjalanan Audrey luar biasa dari Juli tahun lalu hingga sekarang effortnya terus kemudian apa yang dia lakukan selama ini, mulai dari persiapan pribadi maupun dengan Yayasan Miss Indonesia,” kata Kristina saat mendampingi keberangkatan Audrey di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat (7/8/2026).

“Jadi untuk perjalanannya dia sendiri, tante hanya berharap yang terbaik aja karena sudah melihat effortnya dia sejauh ini,” lanjutnya.

Meski demikian, Kristina selalu mendukung sang anak tanpa menuntut hasil yang sempurna. Ia justru berpesan agar sang anak menyerahkan semua hasil dari usaha yang telah dilakukan kepada Tuhan. Sebab, hal yang paling penting bagi Kristina adalah putrinya merasa tenang menjalani setiap perjuangan di Miss World 206.

“Serahkan aja sama Tuhan, pokoknya kamu yang terbaik. Yang penting happy ngejalaninnya juga tetap berusaha yang terbaik, jangan sampai dia tidak menjadi dirinya sendiri di sana,” ucap dia.

 

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