Cerita Audrey Bianca, Sering Curhat ke Mama Sebelum Terbang ke Vietnam Wakili Indonesia di Miss World 2026

TANGERANG — Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca, berbagi cerita soal persiapan jelang terbang ke Vietnam untuk mengikuti Miss World 2026. Dia mengaku sering curhat ke sang mama.

Ya, perjuangan Audrey Bianca untuk mengharumkan nama bangsa di panggung kecantikan dunia resmi dimulai. Miss Indonesia 2025 tersebut sudah bertolak menuju Vietnam melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (8/8/2026) dini hari atau sekitar pukul 02.00 WIB.

Keberangkatan ini menjadi penanda dimulainya perjuangan maraton Audrey dalam ajang Miss World 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga malam puncak pada 5 September 2026.

1. Persiapan

Di balik kesiapan dan kilau pesonanya sebelum melangkah ke pesawat, Audrey menyimpan banyak cerita emosional selama masa persiapan. Perjalanan panjang selama lebih dari satu tahun menuju panggung internasional tidak dilaluinya seorang diri.

Sang mama menjadi sosok sentral tempatnya menumpahkan segala keluh kesah, keraguan, hingga asa yang ia simpan. Audrey mengungkapkan betapa pentingnya peran sang ibu yang selalu menjadi tempatnya bersandar selama masa gemblengan fisik dan mental yang menguras energi.

"Jadi dalam persiapan hampir 13 bulan ini untuk menuju Miss World, tentu saja saya banyak sekali curhat ke mama. Karena mama merupakan tokoh utama saya dalam hidup saya. So, mau itu good things or bad things, I always tell her everything," ujar Audrey saat diwawancarai di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jumat (7/8/2026).