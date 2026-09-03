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Audrey Bianca Raih Posisi Pertama Asia & Oceania di Multimedia Award Miss World

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |14:29 WIB
Audrey Bianca Raih Posisi Pertama Asia & Oceania di Multimedia Award Miss World
Audrey Bianca Raih Posisi Pertama Asia & Oceania di Multimedia Award Miss World (Foto: Okezone)
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JAKARTA — Audrey Bianca kembali membawa kabar membanggakan bagi Indonesia dari ajang 75th Anniversary Miss World di Vietnam. Miss Indonesia 2025 itu berhasil menduduki posisi pertama untuk kawasan Asia & Oceania dalam kategori Multimedia Award.

Prestasi tersebut menjadi salah satu pencapaian positif Audrey Bianca selama mewakili Indonesia di panggung Miss World. Multimedia Award merupakan salah satu kategori Fast Track yang dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan kontestan menuju babak semifinal.

Dalam kategori ini, para kontestan tidak hanya dituntut aktif di media sosial, tetapi juga mampu menyajikan konten yang kreatif, menarik, dan membawa pesan positif. Penilaian dilakukan berdasarkan aktivitas digital peserta, termasuk cara mereka membagikan pengalaman selama masa karantina melalui platform resmi.

Audrey Bianca

Audrey Bianca menunjukkan kemampuannya dalam memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan perjalanannya sebagai wakil Indonesia. Lewat berbagai konten yang dibagikan, Audrey tidak hanya menampilkan aktivitasnya selama mengikuti rangkaian Miss World, tetapi juga memperkenalkan nilai, kepribadian, dan semangat positif yang dibawanya dari Indonesia.

Keberhasilan menduduki posisi pertama di kawasan Asia & Oceania menunjukkan bahwa perwakilan Indonesia mampu bersaing melalui berbagai aspek, tidak hanya dari penampilan di atas panggung, tetapi juga kreativitas serta kemampuan berkomunikasi di era digital.

Pencapaian ini menjadi tambahan motivasi bagi Audrey Bianca untuk terus melanjutkan perjuangannya dalam rangkaian 75th Anniversary Miss World yang berlangsung di Vietnam.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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