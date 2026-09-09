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Audrey Bianca Bawa Pulang Pengalaman Tak Terlupakan dari Ajang Miss World 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |16:08 WIB
Audrey Bianca Bawa Pulang Pengalaman Tak Terlupakan dari Ajang Miss World 2026
Miss World 2026, Audrey Bianca Bawa Pulang Pengalaman Tak Terlupakan (Foto: Okezone)
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JAKARTA Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca akhirnya kembali ke Tanah Air setelah menjalani rangkaian karantina selama hampir satu bulan di Vietnam. Meski perjalanannya di Miss World 2026 belum membuahkan hasil sesuai harapan, Audrey menyebut ajang tersebut menjadi pengalaman berharga yang tidak akan pernah ia lupakan.

Audrey mengaku sempat merasakan kekecewaan setelah langkahnya di Miss World 2026 berakhir. Namun, ia memilih menerima hasil tersebut dengan lapang dada dan meyakini bahwa setiap perjalanan memiliki rencana yang lebih besar dari Tuhan.

Diketahui, Audrey menghabiskan sekitar 30 hari mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Miss World 2026 di Vietnam. Saat ditemui iNews Media Group setibanya di Jakarta pada Rabu (9/9/2026), ia membagikan cerita mengenai pengalaman yang menurutnya sangat berkesan.

Selama berada di Vietnam, Audrey mengikuti berbagai agenda, mulai dari kunjungan ke restoran, kegiatan amal di charity house, hingga sejumlah tantangan seperti Top Model, Head to Head, dan Beauty With a Purpose.

Padatnya kegiatan membuat Audrey harus beberapa kali berganti pakaian dalam satu hari untuk menyesuaikan dengan agenda yang dijalani.

“I spent 30 days there and jujur, it’s been a one-in-a-lifetime experience. It’s really unforgettable. Enggak pernah aku bakal lupakan and to be honest, I learned a lot,” ungkap Audrey saat ditemui iNews Media Group di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (9/9/2026).

Pencapaian di Miss World

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