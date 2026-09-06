Audrey Bianca Dapat Apresiasi dari Publik dan Miss Indonesia 2024 meski Langkahnya Berakhir di Top 40 Miss World

JAKARTA - Perjuangan Audrey Bianca dalam membawa nama Indonesia di panggung kecantikan dunia, Miss World 2026, resmi berakhir. Bertempat di Vietnam pada Sabtu (5/9/2026), langkah Miss Indonesia 2025 ini harus terhenti di babak Top 40 setelah namanya tak terpanggil dalam jajaran peserta yang melaju ke babak semifinal.

Meski belum berhasil membawa pulang mahkota Miss World, apresiasi dan rasa bangga mengalir deras dari publik serta sahabat sesama Miss Indonesia. Proses panjang yang dilalui Audrey mulai dari persiapan fisik, mental, hingga proyek sosial dinilai sebagai wujud totalitas yang sangat membanggakan.

Pelukan Hangat Siap Menanti Audrey Bianca di Indonesia

Clarita Cahya Adity dan Imelda Laurentsia. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)

Imelda Laurentsia, Miss Indonesia 2024 asal Bangka Belitung, mengungkapkan rasa harunya atas pencapaian Audrey. Menurutnya, hasil di panggung final hanyalah angka, sebab perjuangan yang diberikan Audrey sudah sepenuhnya berasal dari hati.

“Kalau dari aku, aku udah bangga banget sama Audrey Bianca, sama tim yang mendukung Audrey selama karantina di sana. Apapun hasilnya, Audrey itu udah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Semuanya datang dari hati, dikerjakan dengan tangan yang sangat-sangat luar biasa. Pokoknya apapun hasilnya, Audrey tetap pemenang di hati kita semua,” ujar Imelda saat diwawancarai usai momen nonton bareng Miss World di Aloft by Marriott, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (5/9/2026).

Ia juga menyoroti proses transformasi Audrey di belakang layar yang jarang tersorot media. Selama berbulan-bulan, Audrey menempa diri dengan berbagai pelatihan ketat demi memberikan performa maksimal.