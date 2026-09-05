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Star Media Nusantara Gelar Nobar, Dukung Audrey Bianca di Miss World 2026

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |23:51 WIB
Star Media Nusantara Gelar Nobar, Dukung Audrey Bianca di Miss World 2026
Nonton Bareng Miss World 2026. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Suasana penuh semangat menyelimuti Aloft by Marriott, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (5/9/2026). Manajemen bakat Star Media Nusantara (SMN) bersama komunitas pageant lovers berkumpul untuk menggelar acara nonton bareng (nobar) ajang kecantikan bergengsi Miss World 2026. 

Momen ini menjadi bentuk dukungan moral yang masif bagi Audrey Bianca, Miss Indonesia 2025, yang tengah berjuang membawa nama bangsa di panggung internasional.

Berdasarkan pantauan sejak acara dimulai, riuh gemuruh teriakan dukungan tak henti-hentinya menggema di area lokasi acara. Komunitas pecinta kontes kecantikan (Pageant lovers) yang hadir tampak riuh bersorak dan menyemangati Audrey. 

Suasana makin membuncah saat Audrey muncul berjalan anggun di atas panggung Miss World bersama para kontestan dari berbagai negara. Harapan besar pun terus dilantunkan para pendukung, terutama saat momen menegangkan pembacaan jajaran Top 20. Nama Audrey terus diteriakkan sebagai bentuk doa agar perwakilan Indonesia tersebut mampu mengukir prestasi tertinggi.

Dukungan dan Masukan Publik Jadi Modal Audrey di Miss World 2026

Clarita Cahya Adity dan Imelda Laurentsia. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
Clarita Cahya Adity dan Imelda Laurentsia. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)

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