Kenakan Gaun Sky Blue, Audrey Bianca Tampil Elegan di Panggung Miss World 2026

JAKARTA - Ajang kecantikan bergengsi tingkat dunia, 73rd Miss World Tahun 2026, saat ini tengah berlangsung. Malam puncak dari ajang tersebut digelar pada hari ini, Sabtu (5/9/2026), di Vietnam. Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca resmi menjadi perwakilan Indonesia dalam ajang internasional tersebut.

Berdasarkan pantauan dari siaran langsung Miss World, Audrey tampil begitu elegan saat berjalan di atas panggung. Dalam babak parade malam puncak, Audrey berjalan keluar dari belakang panggung bersama para kontestan dari berbagai negara lain dengan penuh percaya diri.

Ia memancarkan aura kecantikan dan keanggunan khas wanita Indonesia saat melangkah anggun di hadapan ribuan penonton. Aura positif tersebut semakin terpancar kuat tatkala Audrey melemparkan senyum hangat ke arah kamera dan penonton.

Dalam penampilannya di panggung Miss World, Audrey mengenakan gaun panjang berwarna biru muda (sky blue) berpotongan anggun dengan kerah tinggi. Gaun indah tersebut makin menawan dengan bagian lengan yang dirancang mengembang longgar memberikan efek melayang dramatis saat ia menggerakkan tangannya.

Penampilan cantiknya makin sempurna dengan tatanan rambut gaya rapi yang dibiarkan terurai ke belakang untuk menonjolkan garis leher dan proporsi wajahnya. Di atas panggung, Audrey sempat menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai bentuk salam penghormatan dan keramahan khas Indonesia.

Audrey Bianca sendiri merupakan perwakilan DKI Jakarta yang berhasil meraih mahkota Miss Indonesia 2025. Perempuan kelahiran Tangerang, 28 Februari 2003 ini memiliki rekam jejak akademik yang membanggakan. Ia merupakan lulusan Leiden University, Belanda, jurusan Hubungan Internasional, yang membentuk perspektif global serta kepedulian sosialnya yang tinggi.

Proyek "Habis Gelap Terbitlah Terang" Bawa Audrey Melangkah ke Panggung Miss World

Tak hanya mengandalkan kecantikan dan penampilan di atas panggung, Audrey juga mengusung proyek Beauty With A Purpose dalam perjalanan menuju Miss World 2026. Proyek tersebut berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang merupakan sebuah inisiatif yang berfokus kepada energi terbarukan.