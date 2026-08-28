Habis Gelap, Terbitlah Terang: Beauty With a Purpose 2026 Bawa Cahaya dan Harapan Baru bagi Desa Letepalolo

JAKARTA — Tidak semua cahaya hadir hanya untuk menerangi malam. Bagi masyarakat Desa Letepalolo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, cahaya berarti kesempatan untuk belajar, bekerja, merasa aman, dan menatap masa depan dengan harapan yang lebih besar.

Semangat inilah yang menjadi dasar Beauty With a Purpose (BWAP) 2026, program sosial dari Yayasan Miss Indonesia yang telah menjadi bagian dari platform global Miss World. Tahun ini, BWAP mengangkat tema “Habis Gelap, Terbitlah Terang”, terinspirasi dari semangat perjuangan R.A. Kartini dan dimaknai sebagai upaya menghadirkan cahaya yang lebih luas bagi masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan akses energi.

Selama bertahun-tahun, Beauty With a Purpose menjadi wadah bagi para finalis dan pemenang Miss Indonesia untuk tidak hanya membawa nama Indonesia di panggung dunia, tetapi juga menciptakan dampak nyata di tengah masyarakat. Karena bagi BWAP, kecantikan bukan sekadar tentang penampilan, melainkan tentang kepedulian, keberanian untuk hadir, dan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi sesama.

Membawa Cahaya ke Letepalolo

Desa Letepalolo dipilih sebagai lokasi proyek BWAP 2026 karena masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Puluhan rumah belum menikmati penerangan listrik, sehingga aktivitas masyarakat pada malam hari masih bergantung pada lampu minyak maupun lilin. Keterbatasan tersebut tidak hanya berdampak pada penerangan, tetapi juga pada kesempatan anak-anak untuk belajar, produktivitas masyarakat, keamanan, hingga kualitas kehidupan sehari-hari.