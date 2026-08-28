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Beauty With a Purpose 2026 Hadirkan Harapan Baru bagi Desa Letepalolo, Wujudkan Akses Energi Bersih untuk Masa Depan yang Lebih Terang

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |16:39 WIB
Beauty With a Purpose 2026 Hadirkan Harapan Baru bagi Desa Letepalolo, Wujudkan Akses Energi Bersih untuk Masa Depan yang Lebih Terang
Beauty With a Purpose program sosial dari Yayasan Miss Indonesia hadirkan proyek kemanusiaan di NTT. (Foto: Yayasan Miss Indonesia)
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JAKARTA — Beauty With a Purpose (BWAP), program sosial dari Yayasan Miss Indonesia yang telah menjadi bagian dari platform global Miss World, kembali menghadirkan proyek kemanusiaan bertema "Habis Gelap, Terbitlah Terang." Program ini bertujuan menghadirkan akses listrik tenaga surya bagi masyarakat Desa Letepalolo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Selama bertahun-tahun, Beauty With a Purpose menjadi wadah bagi para finalis dan pemenang Miss Indonesia untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya mengedepankan kecantikan, BWAP menanamkan nilai kepedulian, empati, serta aksi nyata dalam menjawab berbagai tantangan sosial di Indonesia. Berbagai proyek yang dijalankan menjadi bukti bahwa kecantikan sejati lahir dari kontribusi nyata bagi sesama.

Beauty With a Purpose program sosial dari Yayasan Miss Indonesia hadirkan proyek kemanusiaan di NTT

Pada tahun 2026, BWAP mengangkat semangat perjuangan R.A. Kartini melalui tema 'Habis Gelap, Terbitlah Terang', yang memaknai cahaya bukan sekadar penerangan, melainkan simbol harapan, pendidikan, keamanan, kesempatan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.

Desa Letepalolo dipilih karena masih menghadapi keterbatasan akses listrik. Puluhan rumah belum menikmati listrik sehingga aktivitas masyarakat pada malam hari masih bergantung pada lampu minyak maupun lilin. Kondisi tersebut turut memengaruhi akses pendidikan, produktivitas, hingga kualitas hidup masyarakat.

Melalui proyek ini, BWAP membangun fasilitas komunitas yang dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), memasang lampu tenaga surya di rumah-rumah warga, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mampu mengoperasikan dan merawat sistem energi tersebut secara mandiri. Fasilitas tersebut juga akan dikembangkan menjadi Perpustakaan Kartini sebagai ruang belajar bagi anak-anak desa. Selain pembangunan infrastruktur, program ini juga menghadirkan kegiatan pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat.

 

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