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Langkah Audrey Bianca di Miss World Harus Berhenti di Top 40, Gagal Melaju ke Semifinal

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |00:37 WIB
Langkah Audrey Bianca di Miss World Harus Berhenti di Top 40, Gagal Melaju ke Semifinal
Audrey Bianca Callista. (Foto: dok Instagram/deybianca)
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JAKARTA - Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca yang mewakilkan Indonesia dalam ajang kecantikan internasional, Miss World 2026 harus menanggalkan harapannya untuk melaju ke babak Semi Final atau Top 20 pada malam puncak Miss World di Vietnam, Sabtu (5/9/2026).

Perjuangannya membawa harum nama Indonesia harus terhenti di babak Top 20, setelah namanya tak disebut sebagai salah satu peserta yang lolos dari 40 kontestan lainnya dari berbagai negara. 

Meski demikian, Audrey sudah melakukan berbagai usaha terbaik guna mengharumkan nama Indonesia dalam ajang kecantikan internasional itu. Audrey sendiri sebelumnya nampak tampil begitu elegan saat berjalan di atas panggung. Dalam parade malam puncak, Audrey berjalan keluar dari belakang panggung bersama para kontestan dari berbagai negara lain dengan penuh percaya diri.

Ia memancarkan aura kecantikan dan keanggunan khas wanita Indonesia saat melangkah anggun di hadapan ribuan penonton. Aura positif tersebut semakin terpancar kuat tatkala Audrey melemparkan senyum hangat ke arah kamera dan penonton.

Dalam penampilannya di panggung Miss World, Audrey mengenakan gaun panjang berwarna biru muda (sky blue) berpotongan anggun dengan kerah tinggi. Gaun indah tersebut makin menawan dengan bagian lengan yang dirancang mengembang longgar memberikan efek melayang dramatis saat ia menggerakkan tangannya.

Audrey Bianca di ajang Miss World 2026. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
Audrey Bianca di ajang Miss World 2026. (Foto: dok Tangkapan Layar Live Miss World)

Penampilan cantiknya makin sempurna dengan tatanan rambut gaya rapi yang dibiarkan terurai ke belakang untuk menonjolkan garis leher dan proporsi wajahnya. Di atas panggung, Audrey sempat menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai bentuk salam penghormatan dan keramahan khas Indonesia.

Perjalanan Audrey Bianca hingga Melenggang di Panggung Internasional

      
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