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Proyek Beauty with a Purpose di Sumba Jadi Modal Audrey Bianca di Panggung Miss World 2026

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |00:14 WIB
Proyek Beauty with a Purpose di Sumba Jadi Modal Audrey Bianca di Panggung Miss World 2026
Audrey Bianca wakili Indonesia di ajang Miss World 2026. (Foto: dok Tangkapan Layar Live Miss World)
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JAKARTA - Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca, resmi melangkah membawa nama Indonesia di ajang 73rd Miss World tahun 2026 yang akan digelar di Vietnam. Langkah ini bukan sekadar tentang kompetisi kecantikan melainkan sebuah ajang adu bakat dan kompetensi untuk menunjukkan bahwa kecantikan sejati terpancar dari kepedulian dan dampak nyata bagi sesama.

Menghadapi perhelatan bergengsi tersebut, Audrey telah merancang berbagai persiapan matang. Sebelumnya, dalam sesi wawancara yang pernah dilakukan sebelum dirinya bertolak ke Vietnam pada 8 Agustus lalu, ia mengungkapkan bahwa persiapan dirinya menuju Miss World 2026 sudah dilakukan sejak satu tahun lalu pasca dirinya menjadi Miss Indonesia 2025.

“Jadi, sudah setahun sejak saya memenangkan gelar Miss Indonesia, dan sudah setahun pula saya menjalani persiapan untuk Miss World. Saya bersama tim Miss Indonesia, Star Media Nusantara, dan VVIP Skin Center telah melakukan segalanya, dan saya sangat yakin bahwa saya siap untuk berangkat ke Miss World,” ungkap Audrey.

Di antara seluruh persiapan, kesiapan mental, fisik, serta kematangan proyek sosial di Sumba menjadi senjata utama Audrey untuk memikat hati dewan juri.

“Selain kesiapan mental dan fisik, proyek Beauty with a Purpose di Sumba menjadi kunci utama persiapan kami. Saya sangat bangga bisa membawa proyek sosial ini ke panggung internasional,” katanya.

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