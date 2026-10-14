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Tiba di Indonesia, Miss World 2026 Joheirry Mola Beri Pesan Menyentuh untuk Finalis Miss Indonesia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |16:01 WIB
Tiba di Indonesia, Miss World 2026 Joheirry Mola Beri Pesan Menyentuh untuk Finalis Miss Indonesia
Miss World 2026, Joheirry Mola, tiba di Indonesia. (Foto: Mei Sada/Okezone)
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JAKARTA Miss World 2026 Joheirry Mola tiba di Indonesia pada Rabu (14/10/2026). Kedatangannya kali ini untuk menghadiri malam final Miss Indonesia 2026.

Joheirry Mola dijadwalkan menyambangi iNews Tower dalam rangkaian agenda kunjungannya di Tanah Air pada Rabu (14/10/2026) sore WIB. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Joheirry mengungkapkan kebahagiaannya bisa datang ke Indonesia.

38 Finalis Telah Terpilih, Siapakah yang Layak Meraih Mahkota Miss Indonesia 2026?

1. Antusias Saksikan Perjuangan Finalis Miss Indonesia

Joheirry Mola  mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk menyaksikan langsung perjuangan para finalis Miss Indonesia yang tengah mengejar impian mereka.

“Oh, saya merasa sangat senang berada di sini. Ini adalah perjalanan pertama saya sebagai Miss World dunia. Pertama saya berada di negara saya, sekarang saya di sini di Indonesia untuk malam final Miss Indonesia,” ujar Joheirry.

Joheirry Mola antusias melihat para finalis memberikan usaha terbaik mereka demi meraih impian. Menurutnya, perjalanan menuju malam final bukan sekadar tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang, tetapi juga kesempatan bagi setiap peserta untuk berkembang.

 

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