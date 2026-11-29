Sengatan Tawon Bisa Picu Gagal Organ, Kenali 6 Langkah Pertolongan Pertama

JAKARTA - Kabar meninggalnya seorang pria lanjut usia setelah diserang gerombolan tawon di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi perhatian publik. Peristiwa tragis ini sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa sengatan tawon dalam jumlah banyak bukan perkara sepele dan bisa berakibat fatal.

Menanggapi kejadian tersebut, dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata membagikan edukasi mengenai pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika seseorang tersengat tawon. Informasi itu disampaikan melalui akun X miliknya.

Sebelumnya, seorang warga bernama Supandi (65), warga Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia setelah diserang kawanan tawon pada Selasa (24/11/2026).

Saat itu, korban sedang dalam perjalanan pulang setelah mencari rumput. Tiba-tiba, gerombolan tawon menyerangnya hingga korban terjatuh dan berguling-guling di tanah sambil berusaha melindungi kepala.

Sejumlah warga sebenarnya berupaya memberikan pertolongan. Namun, banyaknya tawon yang mengerumuni korban membuat proses evakuasi sulit dilakukan.

Bahkan, beberapa warga yang mencoba membantu ikut tersengat. Korban akhirnya meninggal dunia sekitar 30 menit setelah serangan terjadi.