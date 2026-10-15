Cicipi Kuliner Indonesia, Miss World Joheirry Mola Jatuh Cinta dengan Klepon, Sate, dan Nasi Goreng

JAKARTA – Miss World 2026, Joheirry Mola, langsung cicipi masakan Nusantara setibanya di Indonesia. Dia pun jatuh cinta dengan 3 makanan Indonesia.

Ketiga makanan itu adalah klepon, sate, dan juga nasi goreng. Bukan hanya makanan, Joheirry Mola juga terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia.

1. Cicipi Masakan Nusantara

Hal itu diungkapkan Joheirry dalam Press Conference Welcoming Miss World 2026 di MNC Studios Tower 1 Jakarta, Kamis (15/10/2026). Dalam sesi tersebut, ia berbagi cerita soal kegiatannya di Tanah Air. Saat tiba di Indonesia, dia mengaku langsung mencari rekannya, yaitu Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca.

“Saat saya tiba di Indonesia, hal pertama yang saya katakan adalah, ‘Di mana Audrey? Saya ingin bertemu dengannya’. Dan saya merasa sangat senang, saya merasa seperti di rumah lagi, bersama saudari saya,” ungkap Joheirry.

Joheirry Mola pun menceritakan pengalaman pertamanya saat mencicipi kudapan khas Nusantara yaitu klepon. Ia mengaku sangat menyukai makanan tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyukai nasi goreng yang menurutnya juga sangat enak. Bahkan, Joheirry Mola juga sempat mencicipi sate dan menyukai makanan tersebut.

“Saya mencicipi klepon, itu luar biasa. Saya sangat menyukainya, sungguh menyukainya. Saya ingin membawa semuanya ke Republik Dominika. Saya mencicipi nasi goreng saya sangat menyukainya. Itu sangat, sangat enak. Sate, itu sangat, sangat enak. Itu adalah hari pertama saya,” ucap Joheirry Mola.