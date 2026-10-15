Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cicipi Kuliner Indonesia, Miss World Joheirry Mola Jatuh Cinta dengan Klepon, Sate, dan Nasi Goreng

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:05 WIB
Cicipi Kuliner Indonesia, Miss World Joheirry Mola Jatuh Cinta dengan Klepon, Sate, dan Nasi Goreng
Miss World 2026, Joheirry Mola. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Miss World 2026, Joheirry Mola, langsung cicipi masakan Nusantara setibanya di Indonesia. Dia pun jatuh cinta dengan 3 makanan Indonesia.

Ketiga makanan itu adalah klepon, sate, dan juga nasi goreng. Bukan hanya makanan, Joheirry Mola juga terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia.

Miss World 2026 Joheirry Mola bersama Liliana Tanoesoedibjo dan Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca

1. Cicipi Masakan Nusantara

Hal itu diungkapkan Joheirry dalam Press Conference Welcoming Miss World 2026 di MNC Studios Tower 1 Jakarta, Kamis (15/10/2026). Dalam sesi tersebut, ia berbagi cerita soal kegiatannya di Tanah Air. Saat tiba di Indonesia, dia mengaku langsung mencari rekannya, yaitu Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca.

“Saat saya tiba di Indonesia, hal pertama yang saya katakan adalah, ‘Di mana Audrey? Saya ingin bertemu dengannya’. Dan saya merasa sangat senang, saya merasa seperti di rumah lagi, bersama saudari saya,” ungkap Joheirry.

Joheirry Mola pun menceritakan pengalaman pertamanya saat mencicipi kudapan khas Nusantara yaitu klepon. Ia mengaku sangat menyukai makanan tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyukai nasi goreng yang menurutnya juga sangat enak. Bahkan, Joheirry Mola juga sempat mencicipi sate dan menyukai makanan tersebut.

“Saya mencicipi klepon, itu luar biasa. Saya sangat menyukainya, sungguh menyukainya. Saya ingin membawa semuanya ke Republik Dominika. Saya mencicipi nasi goreng saya sangat menyukainya. Itu sangat, sangat enak. Sate, itu sangat, sangat enak. Itu adalah hari pertama saya,” ucap Joheirry Mola.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/611/3248122/miss_world_joheirry_mola_kunjungi_star_media_nusantara_dan_mnc_animation-625T_large.jpg
Miss World Joheirry Mola Kunjungi Star Media Nusantara dan MNC Animation, Antusias Bertemu Karakter KIKO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/611/3248111/miss_world_2026_joheirry_mola-BlRO_large.jpg
Datang ke Indonesia, Miss World Joheirry Mola Beri Dukungan ke 38 Finalis Miss Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/611/3247867/miss_world_2026_joheirry_mola-02Io_large.jpg
Tiba di Indonesia, Miss World 2026 Joheirry Mola Beri Pesan Menyentuh untuk Finalis Miss Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/194/3241229/alina_akselrad-MlPw_large.jpg
Gaun Unik Alina Akselrad di Miss World 2026, Mahakarya Fashion yang Abadikan Perjalanan Karier Lionel Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/611/3241076/audrey-YgVX_large.jpg
Audrey Bianca Bikin Kuda Lumping Jadi Sorotan di Miss World 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/611/3241068/audrey-ndrq_large.jpg
Audrey Bianca Bawa Pulang Pengalaman Tak Terlupakan dari Ajang Miss World 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement