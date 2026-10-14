Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Miss World 2026 Joheirry Mola Tampil Anggun saat Kunjungi iNews Tower

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |19:31 WIB
Miss World 2026 Joheirry Mola Tampil Anggun saat Kunjungi iNews Tower
Miss World 2026 Joheirry Mola. (Foto: dok Aldhi Chandra Setiawan/iMG)
A
A
A

JAKARTA - Miss World 2026 Joheirry Mola menyambangi iNews Tower di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Kunjungan ini menjadi salah satu agenda Joheirry selama berada di Indonesia.

Kedatangan Joheirry Mola di iNews Tower juga mencuri perhatian lewat penampilannya yang mencolok. Miss World 2026 itu tampil anggun mengenakan gaun midi berwarna magenta dengan model off-shoulder yang memperlihatkan bagian bahunya. 

Gaun tersebut dilengkapi detail pita di bagian lengan serta aksen garis berkilau di sisi pinggang. Joheirry memadukan gaun itu dengan sepatu hak tinggi berwarna silver dan aksesori gelang emas. 

Tak lupa ia mengenakan mahkota dan selempang bertuliskan Miss World. Sambil berjalan memasuki gedung, Joheirry tampak tersenyum dan melambaikan tangan kepada orang-orang yang menyambutnya. 

Ia terlihat ramah menyapa sekitar sebelum melanjutkan rangkaian agenda kunjungannya di iNews Tower. Kedatangan Joheirry pun disambut dalam suasana hangat di iNews Tower. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/611/3247867//miss_world_2026_joheirry_mola-02Io_large.jpg
Tiba di Indonesia, Miss World 2026 Joheirry Mola Beri Pesan Menyentuh untuk Finalis Miss Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/611/3247803//miss_indonesia_2026-Uagt_large.jpeg
38 Finalis Telah Terpilih, Siapakah yang Layak Meraih Mahkota Miss Indonesia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/611/3247652//miss_indonesia_sudah_memasuki_20_tahun_pada_2026-Yjz5_large.jpg
Harapan Kanti Mirdiati, Miss Indonesia 2026 Bisa Harumkan Nama Bangsa di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/611/3247638//konferensi_pers_38_finalis_20th_miss_indonesia_2026-iTMA_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo: Miss Indonesia Bukan Cuma Cantik tetapi Harus Punya Kepedulian Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/611/3247619//miss_indonesia_sudah_memasuki_20_tahun_pada_2026-onIV_large.jpg
20 Tahun Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Perjalanan Panjang Berdayakan Perempuan Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/194/3241229//alina_akselrad-MlPw_large.jpg
Gaun Unik Alina Akselrad di Miss World 2026, Mahakarya Fashion yang Abadikan Perjalanan Karier Lionel Messi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement