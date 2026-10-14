Miss World 2026 Joheirry Mola Tampil Anggun saat Kunjungi iNews Tower

JAKARTA - Miss World 2026 Joheirry Mola menyambangi iNews Tower di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Kunjungan ini menjadi salah satu agenda Joheirry selama berada di Indonesia.

Kedatangan Joheirry Mola di iNews Tower juga mencuri perhatian lewat penampilannya yang mencolok. Miss World 2026 itu tampil anggun mengenakan gaun midi berwarna magenta dengan model off-shoulder yang memperlihatkan bagian bahunya.

Gaun tersebut dilengkapi detail pita di bagian lengan serta aksen garis berkilau di sisi pinggang. Joheirry memadukan gaun itu dengan sepatu hak tinggi berwarna silver dan aksesori gelang emas.

Tak lupa ia mengenakan mahkota dan selempang bertuliskan Miss World. Sambil berjalan memasuki gedung, Joheirry tampak tersenyum dan melambaikan tangan kepada orang-orang yang menyambutnya.

Ia terlihat ramah menyapa sekitar sebelum melanjutkan rangkaian agenda kunjungannya di iNews Tower. Kedatangan Joheirry pun disambut dalam suasana hangat di iNews Tower.