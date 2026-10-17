Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Nilai Lebih Alda Callista, Miss Indonesia 2026 yang Diharapkan Jadi Role Model Generasi Muda

JAKARTA – Alda Callista dari Papua Tengah resmi dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026. Terpilihnya Alda tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang dinilai oleh dewan juri cocok menjadikan dirinya sebagai Miss Indonesia 2026.

Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization & Executive Chairwoman MNC Group sekaligus Ketua Dewan Juri 20th Miss Indonesia2026, Liliana Tanoesoedibjo, mengungkapkan bahwa terpilihnya Alda menjadi satu momen yang sangat berharga dan penting.

“Ya, pertama-tama marilah kita ucap syukur kepada Tuhan karena semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan kita sudah memilih Miss Indonesia ke-20 Alda Calista. Dan ini merupakan suatu momen yang sangat berharga dan sesuatu momen yang sangat penting dan kami semua agree ya bahwa dia pemenangnya,” kata Liliana saat konferensi pers di Studio RCTI+, Jumat 16 Oktober 2026.

1. Nilai Lebih Alda Callista

Liliana Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa Alda memiliki nilai lebih yang mengantarkannya kepada gelar Miss Indonesia 2026. Nilai tersebut di antaranya sikap yang rendah hati, percaya diri, menjadi diri sendiri, serta berbagai penilaian keseharian dirinya.

“Tentunya nilai lebihnya itu kita melihat dari Alda ini seorang yang humble, rendah hati. Jadi apa yang dia kerjakan sehari-hari ini juga kita melihat. Di situ ada penilaian semuanya dari juri-juri, dia tuh seakan-akan enggak seperti diri orang lain tapi dirinya sendiri yang lincah dan bersahaja. Itu yang saya lihat dari Alda ini,” ungkap Liliana.

Liliana berharap, Alda bisa melakukan yang terbaik sebagai Miss Indonesia 2026 serta melakukan apa pun dengan hati. Terlebih, ia akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss World tahun 2027.

“Tentunya harapan saya, sebagai Miss Indonesia 2026 pemenang, melakukan yang terbaik. Apa pun yang dilakukan nanti di Miss World melakukan yang terbaik. Karena segala sesuatu dilakukan dengan hati, itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik,” ujar Liliana.

2. Role Model Generasi Muda

Selain itu, Liliana juga berharap Alda bisa terus belajar dan bisa menjadi role model bagi para generasi muda, khususnya Gen Z. Dengan begitu, Alda bisa terus belajar, tetap rendah hati untuk mencapai hal yang diinginkan.

“Dan selalu belajar, karena belajar itu tidak mengenal umur. Kita belajar apapun yang kita akan capai, kita harus belajar. Jadi dengan terpilihnya Miss Indonesia, Alda harus tetap humble, jadi role model kepada anak-anak generasi muda sekarang,” harap Liliana.

“Karena kita tahu bahwa tidak mudah menjadi anak-anak Gen Z. Tapi dengan adanya kita tetap biasa, dan tetap kita humble, tetap mau mau belajar lagi, maka kita akan menjadi seseorang yang akan berhasil,” tambahnya.