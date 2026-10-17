Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Nilai Lebih Alda Callista, Miss Indonesia 2026 yang Diharapkan Jadi Role Model Generasi Muda

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |11:05 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Nilai Lebih Alda Callista, Miss Indonesia 2026 yang Diharapkan Jadi Role Model Generasi Muda
Miss Indonesia 2026, Alda Callista, bersama Liliana Tanoesoedibjo dan Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Alda Callista dari Papua Tengah resmi dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026. Terpilihnya Alda tidak terlepas dari berbagai kelebihan yang dinilai oleh dewan juri cocok menjadikan dirinya sebagai Miss Indonesia 2026.

Founder & Chairwoman of Miss Indonesia Organization & Executive Chairwoman MNC Group sekaligus Ketua Dewan Juri 20th Miss Indonesia2026, Liliana Tanoesoedibjo, mengungkapkan bahwa terpilihnya Alda menjadi satu momen yang sangat berharga dan penting.

“Ya, pertama-tama marilah kita ucap syukur kepada Tuhan karena semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan kita sudah memilih Miss Indonesia ke-20 Alda Calista. Dan ini merupakan suatu momen yang sangat berharga dan sesuatu momen yang sangat penting dan kami semua agree ya bahwa dia pemenangnya,” kata Liliana saat konferensi pers di Studio RCTI+, Jumat 16 Oktober 2026.

Alda Callista

1. Nilai Lebih Alda Callista

Liliana Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa Alda memiliki nilai lebih yang mengantarkannya kepada gelar Miss Indonesia 2026. Nilai tersebut di antaranya sikap yang rendah hati, percaya diri, menjadi diri sendiri, serta berbagai penilaian keseharian dirinya.

“Tentunya nilai lebihnya itu kita melihat dari Alda ini seorang yang humble, rendah hati. Jadi apa yang dia kerjakan sehari-hari ini juga kita melihat. Di situ ada penilaian semuanya dari juri-juri, dia tuh seakan-akan enggak seperti diri orang lain tapi dirinya sendiri yang lincah dan bersahaja. Itu yang saya lihat dari Alda ini,” ungkap Liliana.

Liliana berharap, Alda bisa melakukan yang terbaik sebagai Miss Indonesia 2026 serta melakukan apa pun dengan hati. Terlebih, ia akan mewakili Indonesia dalam ajang Miss World tahun 2027.

“Tentunya harapan saya, sebagai Miss Indonesia 2026 pemenang, melakukan yang terbaik. Apa pun yang dilakukan nanti di Miss World melakukan yang terbaik. Karena segala sesuatu dilakukan dengan hati, itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik,” ujar Liliana.

2. Role Model Generasi Muda

Selain itu, Liliana juga berharap Alda bisa terus belajar dan bisa menjadi role model bagi para generasi muda, khususnya Gen Z. Dengan begitu, Alda bisa terus belajar, tetap rendah hati untuk mencapai hal yang diinginkan.

“Dan selalu belajar, karena belajar itu tidak mengenal umur. Kita belajar apapun yang kita akan capai, kita harus belajar. Jadi dengan terpilihnya Miss Indonesia, Alda harus tetap humble, jadi role model kepada anak-anak generasi muda sekarang,” harap Liliana.

“Karena kita tahu bahwa tidak mudah menjadi anak-anak Gen Z. Tapi dengan adanya kita tetap biasa, dan tetap kita humble, tetap mau mau belajar lagi, maka kita akan menjadi seseorang yang akan berhasil,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/611/3248455/alda_callista-Fkhy_large.jpg
Resmi Jadi Miss Indonesia 2026, Alda Callista Ungkap Rasa Syukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/611/3248380/alda_callista-rDlG_large.jpg
Selamat! Alda Callista Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/611/3248351/audrey_bianca-inkW_large.jpg
Campur Aduk Jelang Lepas Mahkota Miss Indonesia, Audrey Bianca Tegaskan Komitmen Lanjutkan Proyek Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/611/3248349/miss_indonesia_2026-IGRM_large.jpg
Daftar Top 15 Miss Indonesia 2026: 7 Finalis Melaju Lewat Jalur Fast Track
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/611/3248115/miss_world_2026_joheirry_mola_bersama_liliana_tanoesoedibjo_dan_miss_indonesia_2025_audrey_bianca-aNLk_large.jpg
Jelang Grand Final Miss Indonesia 2026, Liliana Tanoesoedibjo hingga Miss World Beri Pesan Khusus kepada 38 Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/611/3247652/miss_indonesia_sudah_memasuki_20_tahun_pada_2026-Yjz5_large.jpg
Harapan Kanti Mirdiati, Miss Indonesia 2026 Bisa Harumkan Nama Bangsa di Ajang Internasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement