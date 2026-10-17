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Cerita Alda Callista Usai Jadi Miss Indonesia 2026, dari Terharu hingga Tak Menyangka Bakal Menang

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |17:05 WIB
Cerita Alda Callista Usai Jadi Miss Indonesia 2026, dari Terharu hingga Tak Menyangka Bakal Menang
Alda Callista terpilih menjadi Miss Indonesia 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
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JAKARTA Alda Callista mengungkapkan rasa syukur dan terharu setelah dirinya resmi dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026. Ia mengaku tak pernah berekspektasi akan menyabet gelar tersebut dan bisa diterima oleh semua orang.

Hal itu diungkapkan oleh Alda saat konferensi pers usai grand final Miss Indonesia 2026 di Studio RCTI+ Jakarta, Jumat 16 Oktoner 2026. Ia mengaku tidak menyangka bisa diterima oleh orang banyak, mengingat dirinya dinilai memiliki kepribadian yang cukup ceria serta humble. Namun hal itu yang ternyata mengantarkan dirinya sebagai Miss Indonesia 2026.

“Puji Tuhan, saya terharu karena enggak ada ekspektasi sama sekali. Saya berpikir bahwa apakah diri saya ini bisa diterima orang banyak. Karena seperti yang Ibu (Liliana Tanoesoedibjo) katakan, saya punya kepribadian yang berbeda. Saya cheerful, saya orangnya humble juga dan ini menjadi kesempatan saya untuk mengubah cara orang berpikir,” ungkap Alda.

Alda Callista Dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2026

1. Ungkap Rasa Syukur

Alda Callista pun mengungkapkan rasa terimakasih kepada keluarga, teman, bahkan para pendukungnya yang telah memberikan dukungan hingga akhirnya ia bisa menyabet gelar Miss Indonesia 2026.

“Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pageant lovers, terutama keluarga saya yang alhamdulillah hari ini hadir, saya cukup terharu. Untuk semua teman-teman yang awalnya tidak mengenal saya, teman dekat, kerabat, atau mungkin teman kecil saya yang akhirnya ingat kalau saya ada di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya benar-benar terharu karena kalian telah mendukung saya tanpa saya tahu,” tutur dia.

 

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