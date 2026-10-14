Miss World 2026 Joheirry Mola Jatuh Cinta dengan Klepon, Akui Dietnya Terancam Gagal

JAKARTA - Miss World 2026 Joheirry Mola punya kesan menyenangkan saat pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Tak hanya terkesan dengan sambutan yang diterimanya, perempuan asal Republik Dominika itu juga langsung jatuh hati dengan kuliner Nusantara, terutama klepon.

Hal itu diungkapkan Joheirry saat menjalani wawancara televisi di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Dalam perbincangan tersebut, ia mengaku baru pertama kali datang ke Indonesia dan Jakarta.

Meski baru pertama kali berkunjung, Joheirry mengaku sudah memiliki kesan positif tentang Indonesia sebelum tiba di Tanah Air. Ia menyebut sosok Miss World sebelumnya turut memperkenalkan Indonesia dengan sangat baik hingga membuatnya semakin tertarik untuk datang.

“Aku sudah jatuh cinta dengan Indonesia bahkan sebelum datang ke sini karena dia benar-benar memperkenalkan Indonesia dengan sangat baik. Kalian luar biasa,” ujar Joheirry.

Namun, bukan hanya sambutan dan pengalaman barunya di Indonesia yang membuat Joheirry terkesan. Ia juga memberikan pujian khusus untuk makanan Indonesia yang menurutnya punya cita rasa lezat.

“Makanan kalian enak sekali. Aku sudah mencoba klepon,” katanya.