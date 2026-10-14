Ini Daftar 38 Finalis Miss Indonesia 2026 dari Berbagai Provinsi

JAKARTA - Ajang Miss Indonesia 2026 kembali digelar dengan menghadirkan 38 finalis yang mewakili provinsi di seluruh Indonesia. Memasuki penyelenggaraan ke-20, kompetisi ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan kecerdasan, kepribadian, wawasan, dan kepedulian sosial mereka.

Masa karantina para finalis telah dimulai pada 7 Oktober 2026. Mereka mendapatkan berbagai pembekalan sebelum berkompetisi dalam malam puncak yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 16 Oktober 2026 pukul 15.55 WIB dan disiarkan langsung melalui RCTI.

Daftar Lengkap 38 Finalis Miss Indonesia 2026

Berikut daftar nama finalis Miss Indonesia 2026 beserta asal provinsi yang mereka wakili:

1. Aceh — Sagita Bunga Damayanti

2. Bali — Ni Made Padmawardhani Rakheswari

3. Bangka Belitung — Tania Tifani

4. Banten — Davina Azhari Anwar

5. Bengkulu — Dian Kharisma

6. DI Yogyakarta — Salma Elcanza

7. DKI Jakarta — Adela Gabriela

8. Gorontalo — Elizabeth Sophie

9. Jambi — Tiara Azahra